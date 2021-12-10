Nuhuset ne demek, TDK'ya göre Nuhuset kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nuhuset ne demek? Nuhuset TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nuhuset kelimesi. Peki nuhuset ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nuhuset nedir, nuhuset kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NUHUSET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nuhuset kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nuhuset kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nuhuset kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uğursuzluk

