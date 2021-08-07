Türkiye'nin yangınlarla mücadelesine destek vermek için Azerbaycan'dan gelen askerler, yangın söndürme çalışmalarına katıldı. Canlarını hiçe sayarak Türkiye için ter akıtan askerler hakkında Estetisyen Nüket Eroğlu tepki çeken ifadeler kullandı. Bunun üzerine Nüket Eroğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Nüket Eroğlu ne dedi? sorularının yanıtı merak konusu oldu.

NÜKET EROĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Dr. Nüket Eroğlu, 1971 yılında Adana’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğretimini Adana’da tamamladıktan sonra 1993 yılında Ege Tıp Fakültesi’ni bitirmiş, 2000 yılında Ankara UMUE hastanesinde uzmanlık için ihtisasısını tamamlamıştır. 2004 yılında Medikal Estetik Sertifikası almıştır, halen ‘Medikal Estetik Hekimi’ olarak çalışmaktadır.

Medikal Estetik konusunda Paris’te Ulusal Mezoterapi Derneği’nin düzenlediği eğitimlerde Dr. Lecoz, Dr. Pistor ve Dr. Herzog ile birlikte çalışan Dr. Nüket Eroğlu, medikal cilt uygulamalı eğitimlerini ve sertifikalarını Roma ve Milano’da ilk rejuvenasyon ve fraksiyonel karbondioksit CO2 lazer uygulamalarını yapan Prof. Dr. Bonan’dan almıştır.

Lazer lipoliz eğitimlerini ve sertifikasını Dr Zerbinati’den alan Dr. Nüket Eroğlu, Opr. Dr. Arif Eroğlu ile evlidir. İki kızı vardır.

50 yaşındaki Dr. Nüket Eroğlu, AMWC, IMCAS, AMME, AMWC gibi her yıl tekrarlanan dünyadaki son estetik gelişmelerin takip edildiği ve tartışıldığı kongrelerde eğitim programlarına halen katılmakta ve estetik dünyasındaki gelişmeleri takip etmektedir.

NÜKET EROĞLU NE DEDİ?

Eroğlu sosyal medya hesabından yayınladığı videoda," Azerbaycanlı asker gelmiş, benim topraklarımda geziyor ne idüğü belirsiz. Yani baktığınızda gerçekten bir anlam veremiyorum. " ifadelerini kullandı. Daha sonra gelen tepkiler üzerine Eroğlu, Instagram hesabındaki paylaşımları yoruma kapattı.