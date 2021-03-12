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Nükhet Duru kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

Türk müziğinin güçlü seslerinden usta sanatçı Nükhet Duru, hayatı ve şarkıları ile merak konusu oldu. Peki Nükhet Duru kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? Detaylar haberimizde....

Nükhet Duru kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

İbo Show'un konukları arasında yer alan ünlü şarkıcı Nükhet Duru, izleyici tarafından araştırma konusu edildi. Peki Nükhet Duru kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi? İşte merak edilen ayrıntılar...

NÜKHET DURU KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

19 Mayıs 1954 yılında dünyaya gelen Nükhet Duru, 66 yaşındadır. Usta sanatçı Duru, Niğdeli'dir. Anne ve babasının boşanmasıyla travma yaşayan Duru, küçük yaşta felç olur ancak atlatır. Kandilli Kız Lisesi mezunu olan ünlü şarkıcı o yıllarda Ajda Pekkan'ı örnek alıyordu. İlk plağını 1974 yılında dolduran Nükhet Duru, zaman içerisinde Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Nükhet Duru kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

EVLİLİKLERİ

67 yaşındaki sanatçı Nükhet Duru,  1987-1991 yılları arasında Dikran Masis ile, 1995-1999 yılları arasında ise Özalp Birol ile evli kaldı. İlk evliliğinden Cem adında bir evladı vardır.

NÜKHET DURU'NUN ALBÜM VE PLAKLARI

  • Aklımda Sen Fikrimde Sen - Karadır Kaşların (1975)
  • Beni Benimle Bırak - Gerisi Vız Gelir (1976)
  • Her Şey Yolunda Şimdi - İki Damla Gözyaşı (1976)
  • Canım Yandı - Haydi Uzatma Arkadaş (1977)
  • Cambaz - Haydi Hayat (1977)
  • Harp ve Sulh - Bir İnsan Doğdu (1977)
  • Anılar - Güneş (1978)
  • Dostluğa Davet - Takalar (1978) (Modern Folk Üçlüsü ile birlikte.)
  • Portofino - Yıldızlar (1979)
  • Ne Oldu Bize - Al Gönlümü Diyar Diyar Sürükle (1983)
  • Remix-1 (1998)
  • Remix-2 (1998)
  • Nükhet Duru '99 (1999)
  • Durup Dururken (2008)
  • İlk 2 (2010)
  • Mavi Düşler (2018)
  • Bir Nefes Gibi (1976)
  • Melankoli (1978)
  • Sevgili Çocuklar (1979)
  • Nükhet Duru IV (1979)
  • Nükhet Duru 1981 (1981)
  • Aşıksam Ne Farkeder? (1982)
  • Her Şey Yeni (1984)

Nükhet Duru kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi?

  • Sevda (1985)
  • Nadide (1986)
  • Çek Halatı Gönlüm (1987)
  • Benim Yolum (1989)
  • Aç Gözünü Adamım (1991)
  • Aman Tanrım! (1992)
  • Nükhet Duru (1994)
  • Gümüş (1996)
  • Mühür (1997)
  • Cahide - Bu Bir Efsane (1998)
  • Bana Rağmen (2001)
  • Muhteşem İkili (2004) (Cenk Eren ile birlikte.)
  • ...Gece Saat On İki (2006)
  • Tam Zamanında (2012)
  • Aşkın N Hali (2015)
  • Hikayesi Var (2020)
Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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