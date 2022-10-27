Nükhet Duru'dan çok konuşulacak sözler! Rahatsızlığını dile getirdi: "Bir bur deyin artık"

Şarkıcı Nükhet Duru, katıldığı bir programda gazetecilere verdiği röportajda kadınların giyim konusunda değerlendirmelerde ulunarak gündem olacak konuşma yaptı.

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Nükhet Duru'dan çok konuşulacak sözler! Rahatsızlığını dile getirdi: "Bir bur deyin artık" 1

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alan şarkıcı Nükhet Duru gündeme gelmeye devam ediyor.

Nükhet Duru'dan çok konuşulacak sözler! Rahatsızlığını dile getirdi: "Bir bur deyin artık" 2

Geçtiğimiz günlerde bir programa katılan Duru, program başlamadan önce gazetecilere dikkat çekici açıklamalarda bulunarak sitem etti.

Nükhet Duru'dan çok konuşulacak sözler! Rahatsızlığını dile getirdi: "Bir bur deyin artık" 3

İnsanların giydiği kıyafetler üzerinden konuşarak değerlendirmelerde bulunan Duru "Herkes sevdiğini, istediğini giyebilir ama ne olur bu tayt olayına bir 'dur' deyin artık. Hiç sevmiyorum. Tunikle giyilirse tamam ama öbür türlü çorapla sokakta dolaşan bir sürü hanımefendi görüyoruz. Bu hoş bir görüntü değil. Sevmiyorum, bu anlamda fikrimi saklayacak değilim. Görsellik devreye girince, yurt dışından gelen modayı çok yanlış uyguluyor insanımız." ifadelerini kullandı.

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