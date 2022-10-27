Nükhet Duru'dan çok konuşulacak sözler! Rahatsızlığını dile getirdi: "Bir bur deyin artık"
Şarkıcı Nükhet Duru, katıldığı bir programda gazetecilere verdiği röportajda kadınların giyim konusunda değerlendirmelerde ulunarak gündem olacak konuşma yaptı.
YAYINLAMA
Son Haberler
Son dakika | Azerbaycan'da trafik kazası geçirmişti! Binali Yıldırım hastaneden taburcu oldu, sağlık durumunu açıkladı
Berdan Mardini mideleri ağza getirdi! İçli köfte yaparken öyle bir şey yaptı ki... "Baya içli olmuş"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 27 Ekim 2022 Perşembe? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!