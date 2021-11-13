Nükleer Tıp ne demek, TDK'ya göre Nükleer Tıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nükleer tıp ne demek? Nükleer tıp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nükleer tıp kelimesi. Peki nükleer tıp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nükleer tıp nedir, nükleer tıp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NÜKLEER TIP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nükleer tıp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nükleer tıp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanımını konu alan bilim dalı

