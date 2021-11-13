Şeyma Subaşı iki kez ayrıldığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile yeniden barıştı! Paylaştığı fotoğraf olay olduCHP'li Gürsel Tekin'in canlı yayındaki gafı olay oldu: "Hayatımın her alanında haram para kazandım"13 Kasım 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıNükleer Tıp ne demek, TDK'ya göre Nükleer Tıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Meteoroloji hava durumu için güzel haberi verdi: Sıcaklıklar artacak, ülke genelinde yağış yok ama buzlanma ve dona dikkat! İşte 13 Kasım 2021 Cumartesi hava durumuSalıpazarı ne demek, TDK'ya göre Salıpazarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Trabzon Hurması ne demek, TDK'ya göre Trabzon Hurması kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Günlük burç yorumları 13 Kasım 2021 Cumartesi | İkizlerin enerjisi düşük, Akrep gergin, günün şanslısı Balık!!Diyagram ne demek, TDK'ya göre Diyagram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tebligat ne demek, TDK'ya göre Tebligat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Nükleer Tıp ne demek, TDK'ya göre Nükleer Tıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nükleer Tıp ne demek, TDK'ya göre Nükleer Tıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nükleer Tıp kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nükleer Tıp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nükleer Tıp nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nükleer Tıp kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nükleer Tıp ne demek, TDK'ya göre Nükleer Tıp kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nükleer tıp ne demek? Nükleer tıp TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nükleer tıp kelimesi. Peki nükleer tıp ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nükleer tıp nedir, nükleer tıp kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

NÜKLEER TIP NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nükleer tıp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre nükleer tıp kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hastalıkların teşhisinde ve tedavisinde radyoaktif maddelerin kullanımını konu alan bilim dalı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT