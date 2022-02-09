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Nüks ne demek, TDK'ya göre Nüks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nüks kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nüks ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nüks nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nüks kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nüks ne demek, TDK'ya göre Nüks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nüks ne demek? Nüks TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nüks kelimesi. Peki nüks ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nüks nedir, nüks kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

NÜKS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nüks kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Nüks kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nüks kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir durumun veya olayın yeniden ortaya çıkması

NÜKS KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- nüks etmek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

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