Numa Lavanchy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Numa Lavanchy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Numa Lavanchy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Numa Lavanchy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Numa Lavanchy 25 Ağu 1993 tarihinde Morges VD şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Aslen İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Numa Lavanchy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LF Sport Management yapmaktadır. Numa Lavanchy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sion futbol takımında oynamaktadır. FC Sion takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Numa Lavanchy'nin FC Sion ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Numa Lavanchy Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Numa Lavanchy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Numa Lavanchy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Numa Lavanchy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Team Vaud U16

1 Temmuz 2009 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2010 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2013 yılında Lausanne-Sport

5 Ocak 2015 yılında Le Mont LS

15 Haziran 2015 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2016 yılında Grasshoppers

1 Şubat 2019 yılında FC Lugano

1 Temmuz 2022 yılında FC Sion

Numa Lavanchy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Numa Lavanchy şuan FC Sion takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Numa Lavanchy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Vevey Sports 05, Team Riviera, FC Lausanne-Sport (2007-2009)

İsviçre U20 takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Eylül 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 2 gol atmıştır.

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