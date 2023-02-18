Numan Kurdic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Numan Kurdic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Numan Kurdic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Numan Kurdic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Numan Kurdic 1 Temmuz 1999 tarihinde Tesanj şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Numan Kurdić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Numan Kurdic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football net yapmaktadır. Numan Kurdic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Novi Pazar futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Numan Kurdic'nin FK Novi Pazar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Numan Kurdic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Numan Kurdic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Numan Kurdic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Numan Kurdic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2016 yılında Sarajevo U17

1 Temmuz 2016 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2018 yılında FK Sarajevo

9 Temmuz 2020 yılında Novi Pazar

5 Ocak 2021 yılında FK Sarajevo

23 Ocak 2021 yılında FK Kukësi

31 Mayıs 2021 yılında FK Sarajevo

17 Ocak 2022 yılında RWDM

1 Ocak 2023 yılında Novi Pazar

30 Haziran 2023 yılında RWDM

Numan Kurdic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Numan Kurdic şuan FK Novi Pazar takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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