Numan Kurtulmuş: “Cumhur İttifakı milletin gönlünde şekillenen bir ittifaktır”

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ataşehir'de Sivaslılarla bir araya geldi. Kurtulmuş, "AK Parti ve Cumhur İttifakı aslında masa başında kurulmuş bir ittifak değil 15 Temmuz gecesinde milletin gönlünde milletin gaza meydanlarında birlikte kurduğu ve gönlünde şekillenen bir ittifaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Ataşehir'de düzenlenen Sivaslılar Buluşması programında Sivaslı vatandaşlarla bir araya geldi. Programa Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem de katıldı.

Programda bir konuşma yapan Kurtulmuş, "Yine bu seçimin bir genel seçim mahiyetini kazanmasının en önemli sebeplerinden birisi de Türkiye'de ortaya çıkan ittifakların durumudur. AK Parti ve Cumhur İttifakı aslında masa başında kurulmuş bir ittifak değil 15 Temmuz gecesinde milletin gönlünde milletin gaza meydanlarında birlikte kurduğu ve gönlünde şekillenen bir ittifaktır. Bu ittifakın mahiyeti bellidir. Amacı bellidir. Bu ittifakın sahip olduğu temel duruş ortadadır. Türkiye'nin FETÖ'ye ve DEAŞ'a karşı mücadelesinde ortak bir duruş söz konusudur. Aynı şekilde Türkiye'de yapılan emperyalist saldırıları önlemekte ortak bir milli duruş söz konusudur. Örneğin ekonomi çökertmeye karşı yapılan saldırılara ortak bir duruş söz konusudur. Velhasıl temel çerçevesi bellidir. Ancak dışımızdaki, karşımızdaki ittifakın yani birbirine benzemeyen dört tane siyasi partinin ortaya koyduğu ittifakın ise hangi amaçlarla bir araya geldiği neyi hedeflediği nasıl bir Türkiye hayal ettiğine dair en ufak bir ortak noktaları yoktur. Sadece bir tek cümlede birleşebiliyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin. AK Parti düşsün de nasıl düşerse düşsün diyerek maalesef sadece karşıtlık üzerinden bir ittifak oluşturuyorlar. İşte bu özelliği itibari ile bu seçim sadece bir yerel seçim değil bir genel seçim mahiyetindedir. İnşallah milletimiz AK Parti'ye Cumhur İttifakı karşısındaki ittifakı yani benzemezler ittifakını yani Bremen mızıkacılarını sandıkta dersini vererek bu ittifaka bir şekilde 31 Mart'ta inşallah sonlandıracaktır.

Değerli kardeşlerim, kendisini vatansever Atatürk'ü izleyen birisi olarak gören CHP'li bir kardeşimin bu FETÖ'cü eşkiyayla, bu PKK yandaşı genel eş genel başkanla hangi ortak noktası olabilir. Ya da kendisini milliyetçi olarak hisseden milliyetçi bir partiden kopup İYİ Parti'yi oluşturan bugün İYİ Parti saflarında bulunan oraya geçen seçimde destek vermiş olan Ataşehirli bir kardeşim nasıl olur da CHP ve HDP'nin bu işbirliğinin gölgesine sığınır? Ya da hayatı boyunca Cumhuriyet Halk Fırkası'nın zihniyeti ile mücadele etmiş olan Saadet Partisi'ndeki Erbakan hocanın izinden gittiğini söyleyen insanlar nasıl olur da bu ittifaka bir şekilde su taşır? Bunların hepsini tek tek kızmadan kalan bir hafta içerisinde herkese anlatacağız. Karşımızdaki ittifakın tek bir amacı vardır. Türkiye'deki mevcut siyasi yapıyı bozmak Tayyip Erdoğan'ı bir şekilde geriletmek, AK Parti iktidarına ve yeni yönetim sistemine Bir şekilde hızını keserek Türkiye'de kaos ve krizin alt yapısını hazırlamak. Ataşehirliler olarak, Sivaslılar olarak inşallah buna müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA