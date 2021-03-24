Numan Kurtulmuş kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Görevi ne? Kaç çocuğu var? İşte Numan Kurtulmuş biyografisi...

AK Parti'de 2023 seçimleri öncesi yapılan 7. Olağan Büyük Kongre'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulunu (MKYK) belirledi. Bu kez partide iki Genel Başkan Vekili oldu. Bu kişilerden birisi de Numan Kurtulmuş oldu. Bu kapsamda Numan Kurtulmuş'un siyasi hayatı ve yaşamı merak konusu oldu.

NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? NUMAN KURTULMUŞ BİYOGRAFİSİ

Numan Kurtulmuş 23 Mart 1959 tarihinde Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya geldi.

Ülkemizin tanınmış âlimlerinden Cumhuriyet Dönemi’nde Latin harfleriyle yazılmış ilk ilmihal kitaplarından “Âmentü Şerhi”nin müellifi, İstiklal Savaşı gazilerinden merhum Binbaşı Numan Kurtulmuş’un torunu, birçok vakıf ve hayır kurumunun öncülerinden merhum Doktor İsmail Niyazi Kurtulmuş’un oğludur.

Lise eğitimini İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı.

1992 yılında İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde doçent unvanını aldı. Daha sonra ABD’de Cornell Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürdü. 2004 yılında profesör unvanını aldı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında dersler veren Kurtulmuş,1998 yılında aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi oldu. 2008 yılında Saadet Partisi Genel Başkanı seçildi. 1 Kasım 2010 tarihinde Halkın Sesi Partisi’ni (HAS Parti) kurdu. HAS Parti, 2012’de bütünleşme kararı alarak AK Parti ile birleşti. Bunun üzerine AK Parti’de Ekonomi İşleri’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

62 yaşındaki Numan Kurtulmuş, 29 Ağustos 2014 tarihinde 62. Hükümet’te Başbakan Yardımcısı olarak görevine başladı. 63, 64 ve 65. Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü yapan Numan Kurtulmuş, 65. Hükümet’te yapılan değişiklik ile Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptı.

NUMAN KURTULMUŞ GÖREVİ NE ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

AK Parti 6. Olağan Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçilen Kurtulmuş, halen AK Parti Genel Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. AK Parti'nin 7'inci kongresinde de bu göreve yeniden seçildi.

Numan Kurtulmuş, evlidir. Emir, Ayşe ve İsmail adıyla üç çocuğu vardır.