Numan Kurtulmuş :Türkiye Allah'ın izniyle en yakın zamanda savaş uçaklarını yapacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Ortağı olduğumuz projeden bizi attılar, Gerekçe eften, püften bir şeydi, Allah'ın izniyle en yakın zamanda savaş uçaklarını yapacak, en yakın zamanda hava savunma sistemlerini kuracaktır" diye konuştu.

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Numan Kurtulmuş :Türkiye Allah'ın izniyle en yakın zamanda savaş uçaklarını yapacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Son bir toplantı ile Zelenski ve Putin'i bir araya getirilecek ve imzalar atılacaktı. Ama birileri savaşı bitirmemek için "Yürüyün aslanlarım, bu savaşı bitirmeyin" diyerek yine birilerinin sırtını sıvazladı" dedi.

BİRİLERİ SAVAŞI BİTİRMEK İSTEMEDİ

Eskişehir'de bir otelin konferans salonunda AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay, AK Parti ilçe belediye başkanları, il ve ilçe teşkilatları üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantı, İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırasında hayatını kaybedenler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşu, akabinde İstiklal Marşı okunması ile başladı. Toplantının açılış konuşması için kürsüye çıkan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, sözlerine terörü lanetleyerek başladı. Çalışkan, toplantının Türkiye Yüzyılı ve 2023 seçimleri açısında önemine dikkat çekti. Çalışkan son olarak, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin şehir içi ulaşım başta olmak üzere bazı eksiklerine değindi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay ise, dünyanın geçirdiği krizlere değinirken, Türkiye'nin diğer ülkelere göre çok iyi bir konumda olduğuna dikkat çekti. Bu istikrarın bozulmaya çalışıldığının altını çizen Günay, engellenen terör saldırılarını hatırlatarak İstiklal Caddesi'ndeki saldırının tesadüf olmadığını ifade etti. Emine Nur Günay'ın ardından konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Eskişehir AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, bir seçim dönemine girildiğini ve bu seçimin dönüm noktası olduğunu söyledi.

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TÜRKİYE ALLAH'İN İZNİYLE EN YAKIN ZAMNDA SAVAŞ UÇAĞINI YAPACAKTIR

2023 seçimlerinin önemine değinen AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, "Ortağı olduğumuz projeden bizi attılar. Gerekçe eften, püften bir şey. Şimdi Cumhurbaşkanımız, Biden ile konuşmasında, "F16 konusunda ilerleme kaydedilebilir" mesajları aldığını ifade etti. Hemen arkasından birkaç tane senatör, Türkiye'ye F16'ları vermeyeceklerini, veremeyeceklerini söylüyorlar. Mesele ne F35'dir, ne S 400'dür, ne F16'dır. Eğer Türkiye bu istikamette yoluna devam eder, istikrarla ilerlerse Allah'ın izniyle en yakın zamanda savaş uçaklarını yapacak, en yakın zamanda hava savunma sistemlerini kuracaktır" diye konuştu.

"Zelenski ve Putin'i bir araya getirilecek ve imzalar atılacaktı"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin, Rusya ve Ukrayna arasındaki arabulucuğu konusunda ise, "Rusya-Ukrayna arasında neredeyse hiç kimse arabuluculuk yapıp konuşamazken, Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye hem Ukrayna ile hem Rusya ile konuşuyor ama onu da birisine başka bir şey, birine başka bir şey söyleyerek değil, ilkeli, prensipli müzakereler ve insani diplomasi çerçevesinde adımlarını atıyor. Bu çerçevede tahıl koridoru meselesi gündeme geliyor, bakın İstanbul'daki toplantıda neredeyse son bir toplantı ile Zelenski ve Putin'i bir araya getirilecek ve imzalar atılacaktı. Ama birileri savaşın bitmemesi için "Yürüyün aslanlarım, bu savaşı bitirmeyin" diyerek yine birilerinin sırtını sıvazladı. Neredeyse geçen gün yaşanan füze krizi, dünyayı küresel bir savaşın eşiğine getirdi. Türkiye olarak biz sadece kendimiz değil, bütün dünyayı düşünüyoruz" dedi.

"Onlar daha fazla dağılıyor"

Başkanvekili Numan Kurtulmuş, altılı masa ile ilgili, "Mesele kimi aday yapacağınız meselesi değil, bunu dostane bir şekilde söylüyorum. Kimin aday olmasından daha çok, hangi fikrin etrafında birleşeceklerini bilemedikleri için bu kadar çok aralarında fırtına çıkıyor. Şimdiden biz daha çok derlenip, toparlanırken onlar daha fazla dağılıyor, daha fazla fikri dağınıklık içesindeler" dedi.

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