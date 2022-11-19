Numan Kurtulmuş: Vatandaşımız iyiyle kötüyü, yapanla yıkanı görmeye başladı

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, 8 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ'nin İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi, 85 milyon vatandaşın gurur duyduğu TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışı gibi olumlu projelerle yola devam ettiklerini belirterek, "Vatandaşımız iyiyle kötüyü, yapanla yıkanı, yapanla yapamayacak olanı görmeye başladı. Biz bunları yaptığımız, bunlar ortaya konulduğu için özellikle yaz aylarından itibaren AK Parti'nin oyları yükselişe geçti." dedi.

Kağıthane Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Yeşil Vadi 1. Etap Açılış Töreni'nde konuşan Kurtulmuş, eski halini bilen biri olarak projenin Kağıthane'ye hayırlı olmasını diledi.

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VATANDAŞIMIZ İYİYİ KÖTÜYÜ GÖRMEYE BAŞLADI

Türkiye'de yollar, köprüler, havaalanları, Marmaray ve metroların yapıldığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Türkiye, milli savunma sanayisinde neredeyse dünyanın en iyi ülkelerinden birisi haline geldi. İHA'larımız, SİHA'larımız yapıldı. Deniz araçlarımız yapıldı, sayın sayabildiğiniz kadar. Bunları saymakla herhalde bitmez, hizmet ve eser siyasetini gerçekleştirebilmiş olan bir siyasi kadro olarak Türkiye'de halkın önünde bu yürüyüşü inşallah milletimizle birlikte devam ettireceğiz ve 2023'te Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçerek Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını sonuna kadar açacağız." diye konuştu.

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Kurtulmuş, Türkiye'nin yerli bir otomobil üretmesinin, helikopter ve uçak motoru yapabilecek kapasiteye ulaşmasının daha önce hayal gibi göründüğünü belirterek, Türkiye'yi ileri taşıma niyeti ve arzusuyla yeniden büyük Türkiye ideali etrafında toparlanmış, kilitlenmiş şekilde yürüyerek bu hedeflerin gerçekleştiğini söyledi.

Bunları gerçekleştirmenin en önemli noktasının zihniyet devrimi olduğunu anlatan Kurtulmuş, "Zihniyet devrimi gerçekleştiği için, Türkiye'de vesayet düzenleri sona erdirildiği için, 'Türkiye'de yapamayız, yaptırmazlar' şeklindeki öz güven eksikliği ortadan kaldırıldığı için Türkiye bunları yapabilmiştir. Bakın, 29 Ekim'de TOGG'un açılışını hep beraber takip ettik. Bendeniz evvelsi gün de Eskişehir'deydim. Eskişehir'de meşhur Devrim arabalarının fabrikası Eskişehir'deydi. 1961'de, milattan sonraki 1961'de yani buradaki birçok kimsenin hayatta olduğu o dönemde Türkiye'nin yüzde 100 yerli mühendisle yaptığı Devrim arabalarına müsaade etmediler." ifadelerini kullandı.

"TAHILIN DÜNYA PAZARLARINA ÇIKMASI, DIŞ POLİTİKA DESTANIDIR"

Son zamanlarda pozitif gündemle yola devam edildiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya lideri olma vasfını bütün dünyaya tescil ettirdiğini belirten Kurtulmuş, NATO toplantısında terör örgütleri PKK ve PYD'nin yanı sıra FETÖ'nün de terör örgütü olduğu kararının kabul ettirildiğini vurguladı.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta Türkiye'den başka hiçbir ülkenin arabuluculuk rolüne soyunamadığına dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Recep Tayyip Erdoğan hem Putin'le hem Zelenskiy'le ben sayısını unuttum, defalarca telefon görüşmesi yaparak, çoğu kez yüz yüze gelerek burada savaşın sonlandırılması, barışın temin edilmesi için görüştü. Bu anlamda Türkiye, esir takasını gerçekleştirebilen ülke olarak dünya ülkeleri tarafından takdirle izlendi. Ayrıca bu savaşın devam etmesinin sadece savaşı, küresel ölçeğe taşıma riskinin yanında aynı zamanda büyük bir gıda krizine de yol açabileceğini bildiğimiz için tahıl koridorunun açılması için Sayın Cumhurbaşkanı'mız bütün gücüyle mücadele etti. Hatırlayın, birkaç hafta evvel Putin kapıları kapatmış, bir daha tahılın çıkışına izin vermeyeceğini söylemişti ama iyi niyetle, kararlılıkla insani diplomasimizin gereği olarak Cumhurbaşkanı'mız çabalarını ortaya koydu. 11 milyon ton tahıl dünya piyasalarına çıktı ve tahıl koridoru merkezi İstanbul'da olan koordinasyon merkezi üzerinden dünya pazarlarına çıkması gerçekleşti. Büyük bir başarıdır, bir dış politika destanıdır."

"TAHILIN DÜNYA PAZARLARINA ÇIKMASI, DIŞ POLİTİKA DESTANIDIR"

Özbekistan'daki Türk Dünyası Teşkilatı üyesi ülkelerin bir araya geldiği toplantıda KKTC'nin gözlemci üye olması için karar alınmasının da büyük bir başarı olduğuna değinen Kurtulmuş, son olarak G20 zirvesinde de Türkiye'nin önemli aktörlerden biri olduğunu söyledi.

Türkiye'de 8 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ'nin İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi, 85 milyon vatandaşın gurur duyduğu TOGG Gemlik Kampüsü'nün açılışı gibi olumlu projelerle yola devam ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, "Biz bir taraftan bu olumlu projelerle içeride de yolumuza devam ediyoruz. Vatandaşımız iyiyle kötüyü, yapanla yıkanı, yapanla yapamayacak olanı görmeye başladı. Biz bunları yaptığımız, bunlar ortaya konulduğu için özellikle yaz aylarından itibaren AK Parti'nin oyları yükselişe geçti, AK Parti yeniden tırmanışa geçti. Allah'ın izniyle, büyük bir sonuç alacağız." diye konuştu.

Muhalefete kendisinin "6 artılı masa" dediğini belirten Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Artının kaç olduğu belli değil. Hani yaşlıları tanımlarken 65 artı diyoruz ya, onun gibi üstüne ne kadar olur bilmiyoruz. 6 artılı masa ne yapıyor? Sekiz toplantı yaptı. Aklında sekiz cümle kalan birisi var mı burada? Her toplantıdan bir cümle, yok. Kim aday olacak? 'Adayımızı çıkaralım da yıpratırsınız, onun için çıkarmayız.' diyorlar. Kimi aday çıkarırsanız, kimleri aday çıkarırsanız çıkarın biz bununla ilgilenmeyiz. Vatandaşımız da özellikle son zamanlarda bu karşı taraftaki dağınıklığı, daha fazla görüyor, daha fazla dağılmakta olduklarını görüyor ve ona göre bir taraftan yükselen, bir tarafta daha fazla derlenip toparlanan, bir tarafta 'Türkiye vizyonu' vizyonuyla Türkiye'yi gelecek yüzyıla taşıyacak plan ve programlarını anlatan bir AK Parti, diğer tarafta ise sürekli dağınıklık içerisinde olan, daha fazla dağılan bir '6 artılı masa'. Dolayısıyla bu milletin feraseti her zaman güvendiğimiz en büyük gücümüzdür."

Açılışa Kurtulmuş'un yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin ve çok sayıda kişi katıldı.