Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş,katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunuyor.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

"İlk andan itibaren çok etkin önlemler alındı. Bütün kurum ve kuruluşlarımız üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiler.

Dünyanın hiçbir ülkesi bu süreçte bizim kadar hızlı tedbir almadı."

Ayrıntılar geliyor...