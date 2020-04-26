Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar
Canlı yayınlanan bir televizyon kanalına katılan AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş,katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulunuyor.
Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:
"İlk andan itibaren çok etkin önlemler alındı. Bütün kurum ve kuruluşlarımız üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirdiler.
Dünyanın hiçbir ülkesi bu süreçte bizim kadar hızlı tedbir almadı."
Ayrıntılar geliyor...
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