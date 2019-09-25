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  3. Numan Kurtulmuş'tan sert tepki: Kimse görüşmesin, o defter kapandı!

Numan Kurtulmuş'tan sert tepki: Kimse görüşmesin, o defter kapandı!

Numan Kurtulmuş, CHP ve İYİ Parti'nin gizli gizli IMF ile görüşmesesi sonrası sert açıklamada bulundu. Kurtulmuş, "Kimse gizli görüşmesin, IMF defteri kapandı." dedi.

Numan Kurtulmuş'tan sert tepki: Kimse görüşmesin, o defter kapandı!

Numan Kurtulmuş, CHP ve İYİ Parti'nin gizli gizli IMF ile görüşmesesi sonrası sert açıklamada bulundu. Kurtulmuş, "Kimse gizli görüşmesin, IMF defteri kapandı." dedi.

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