Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Peki Numan Soyer kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

NUMAN SOYER KİMDİR?

Numan Soyer, Yalova Çınarcık belediye başkanıdır.

1972 yılında Çınarcık’ta doğdu. İlk öğrenimini Çınarcık'ta orta,ve lise öğrenimini Yalova’da tamamladı.Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli kademelerde görev aldı. Halen, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi görevini yürütmektedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer 5 Kasım Perşembe günü koronavirüse yakalandığını şu sözlerle duyurmuştur.

“Bir iki haftadır Çınarcık’ta artan Covid19 vakalarından sonra yakın çevremde dostlarımın da Covid19 testleri pozitif çıktıktan sonra ben de test yaptırdım. Az önce test sonucumun pozitif olduğu bilgisi üzerine kendimi evde izole ediyorum. Allah’ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Güzel ilçemiz Çınarcık’ı Covid19’tan korumak için ben ve belediye personellerimin amansız bir çalışma yürütmesine rağmen testimin pozitif çıkması beni ve çalışma arkadaşlarımı engellemeyecektir. Biz zoru severiz ve mücadelemize de devam edeceğiz. Çünkü Çınarcık ve Çınarcık’ta nefes alan herkes bizim için değerlidir. Unutmayın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Siz değerli Çınarcık halkıma sağlıklı günler dilerim. Beni arayan, soran, dua eden herkese buradan teşekkür ederim’’