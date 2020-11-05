Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak can kayıplarına sebep olan koronavirüs salgınına ilişkin siyasi isimlerden açıklamalar geliyor. Son açıklama Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer'den geldi. Peki Numan Soyer koronavirüs mü oldu? | Numan Soyer kimdir? Kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

NUMAN SOYER KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını belirtti.

Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir iki haftadır Çınarcık’ta artan Covid19 vakalarından sonra yakın çevremde dostlarımın da Covid19 testleri pozitif çıktıktan sonra ben de test yaptırdım. Az önce test sonucumun pozitif olduğu bilgisi üzerine kendimi evde izole ediyorum. Allah’ın izniyle en kısa sürede sağlığıma kavuşarak, sizlerle birlikte olmayı ümit ediyorum. Güzel ilçemiz Çınarcık’ı Covid19’tan korumak için ben ve belediye personellerimin amansız bir çalışma yürütmesine rağmen testimin pozitif çıkması beni ve çalışma arkadaşlarımı engellemeyecektir. Biz zoru severiz ve mücadelemize de devam edeceğiz. Çünkü Çınarcık ve Çınarcık’ta nefes alan herkes bizim için değerlidir. Unutmayın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. Siz değerli Çınarcık halkıma sağlıklı günler dilerim. Beni arayan, soran, dua eden herkese buradan teşekkür ederim’’

NUMAN SOYER KİMDİR?

1972 yılında Çınarcık’ta doğdu. İlk öğrenimini Çınarcık'ta orta,ve lise öğrenimini Yalova’da tamamladı.Aynı zamanda birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli kademelerde görev aldı. Halen, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Numan Soyer, Çınarcık belediye başkanıdır.