Numan Soysal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Numan Soysal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Numan Soysal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Numan Soysal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Numan Soysal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Numan Soysal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Numan Soysal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Numan Soysal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Numan Soysal 31 Ocak 1998 tarihinde Fontainebleau şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Fransa,Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Numan Soysal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IN YOUR FUTURE yapmaktadır. Numan Soysal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Numan Soysal'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Numan Soysal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sedanumann/

Numan Soysalboyu ve yaşı kaç

Numan Soysal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Numan Soysal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Numan Soysal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Numan Soysal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Ağu 2017 yılında Gençlerbirliği

3 Ağu 2018 yılında Hacettepe

3 Ağu 2020 yılında Gençlerbirliği

14 Eylül 2020 yılında Hacettepe

30 Haziran 2021 yılında Gençlerbirliği

29 Temmuz 2021 yılında Turgutluspor

6 Eylül 2022 yılında Kulüpsüz

13 Ocak 2023 yılında Hacettepe 1945

Numan Soysal kimdir

Numan Soysal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Numan Soysal şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 45 numaralı formayı giymektedir.

Numan Soysal Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Numan Soysal nereli

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