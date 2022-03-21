Numarataj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
Numarataj Elemanı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Numarataj Elemanı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Numarataj Elemanı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.
Numarataj Elemanı görev tanımı nedir, Numarataj Elemanı ne iş yapar, Numarataj Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Numarataj Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
Numarataj Elemanı Tanımı;
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Numarataj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Numarataj Elemanı Maaşları
Numarataj Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Numarataj Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Numarataj Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
3112.46
Meslek Adı :
Numarataj Elemanı
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Alt Ana Grubu :
Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları
Meslek Grubu :
Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri
Meslek Birim Grubu :
İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi)
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Numarataj Banko Sisteminde kaydının bulunmaması durumunda yapının yerinde tesbit edilip sisteme kaydedilmesi işlemlerini yapan kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Numarataj Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir
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