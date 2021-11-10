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Numen ne demek, TDK'ya göre Numen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Numen kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Numen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Numen nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Numen kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Numen ne demek, TDK'ya göre Numen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Numen ne demek? Numen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi numen kelimesi. Peki numen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre numen nedir, numen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

NUMEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Numen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Numen kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre numen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nesnenin kendisi, görüngü karşıtı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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