Numerolog (Sayılarla Fala Bakan) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
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Numerolog (Sayılarla Fala Bakan) Tanımı;
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Numerolog (Sayılarla Fala Bakan) Maaşı Ne Kadar? 2022 Numerolog (Sayılarla Fala Bakan) Maaşları
Numerolog (Sayılarla Fala Bakan) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Numerolog (Sayılarla Fala Bakan) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Numerolog (Sayılarla Fala Bakan) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
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Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
5161.05
Meslek Adı :
Numerolog (Sayılarla Fala Bakan)
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Hizmet Ve Satış Elemanları
Meslek Alt Ana Grubu :
Kişisel Hizmetler Veren Elemanlar
Meslek Grubu :
Diğer Kişisel Hizmetlerde Çalışanlar
Meslek Birim Grubu :
Astrologlar, Falcılar Ve İlgili Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
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