Numune Alma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Numune Alma Elemanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Numune Alma Elemanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Numune Alma Elemanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Numune Alma Elemanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Numune Alma Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Numune Alma Elemanı Maaşları

Numune Alma Elemanı maaşı ortalama olarak aylık 5526,5_TL'dir. En düşük Numune Alma Elemanı maaşı 4253_TL, En yüksek ise 6800_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Numune Alma Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3111.27

Meslek Adı :

Numune Alma Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Kimya Ve Fizik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kütle ve hacim ölçümü yapma, fiziksel ve kimyasal değişimleri inceleme, çözelti hazırlama, katıları, sıvıları ve gazları inceleme, ametalleri ve metalleri elde etme ve özelliklerini inceleme, üniteden numune alma, analiz sonuçlarını değerlendirme ve fiziksel kontrol yapma becerileri kazanma, bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Numune Alma Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Kütle ölçümü yapmak,

b) Hacim ölçümü yapmak,

c) Fiziksel değişimleri incelemek,

d) Kimyasal değişimleri incelemek,

e) Çözelti hazırlamak,

f) Katıları İncelemek,

g) Sıvıları İncelemek,

h) Gazları İncelemek,

i) Ametalleri elde etmek ve özelliklerini incelemek,

j) Metalleri elde etmek ve özelliklerini incelemek,

k) Numune almak,

l) Analiz sonuçlarını değerlendirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir....

Güncel Meslek : EVET

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