Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) Maaşı Ne Kadar? 2022 Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) Maaşları

Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) maaşı ortalama olarak aylık 7850_TL'dir. En düşük Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) maaşı 6550_TL, En yüksek ise 9150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7532.14

Meslek Adı :

Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Giyim Eşyası Ve İlgili Kalıp Yapımcıları Ve Kesimcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ürünler için numune kalıpları oluşturma, siparişler için malzeme satın alma, numune ürün oluşturma, numune ürün üzerinden gelecek siparişlerin kesim ve dikim işlemlerini takip ve kontrol etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Numune Kalıp Sorumlusu ( Tekstil ): İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Talep edilen ürünler için numune kalıbı oluşturmak,

b) Numune için piyasa araştırması yapmak, malzemelerin uygun fiyatlarla satın alınmasını sağlamak, malzemeleri temin etmek,

c) Müşterilerden gelen sipariş detaylarını incelemek,

d) Müşteri siparişleri için seri üretim öncesinde prototip numuneler (koleksiyon) hazırlamak,

e) Ön numuneyi müşteriye sunmak, varsa gerekli değişiklik ve yenilikleri yapmak,

f) Numuneyi oluşturan her parçanın kenarlarında örnek noktalar tespit etmek, dijital algılama aletiyle noktaların bilgisayar ortamına aktarılmasını sağlamak,

g) Bilgisayarda kalıbın çizimi yapmak, kumaşın eni,boy, hav yönü, vb. gerekli veri girişlerini yaparak en az fire verecek kumaş boyutlarına uygun kalıp yerleşimini yapmak,

h) Kalıp çizimlerini pastal kağıdı üzerine çıktısını almak,

i) Kalıp çıktısının pastala serilen çok katlı kumaşın üzerine uygun bir şekilde yerleştirmek,

j) Pastal ütüsü ile kalıp kağıdının ütülenerek kağıdın kumaşa yapışmasını sağlamak,

k) Pastal üzerindeki katlı kumaşı kesim işlemine hazırlamak,

l) Kumaş kesim işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

m) Kesim bölümünden dikim bölümüne gönderilen parçaların dikim işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

n) Dikim işlemleri tamamlanan kumaşların kalite kontrolleri, ütülenmesini ve poşetlenmesini sağlamak,

o) Sezon sonunda mevcut numuneleri stoklamak,

p) Fasona giden işler,satın almalar ve teslimatlar ile ilgili sayısal verileri ilgili form ve belgelere kaydetmek, fatura ve irsaliyelerin siparişlerin kontrollerini yapmak,

q) Çalışma alanının genel tertip ve düzenini oluşturmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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