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Numune ne demek, TDK'ya göre Numune kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Numune kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Numune ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Numune nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Numune kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Numune ne demek, TDK'ya göre Numune kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Numune ne demek? Numune TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi numune kelimesi. Peki numune ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre numune nedir, numune kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NUMUNE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Numune kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Numune kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre numune kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Örnek
- sıfat Göstermelik

NUMUNE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ahlak bozukluğu adına ne kadar rezillik varsa her biri için orada numuneler bulunabilir.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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