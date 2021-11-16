Numune Takip İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Numune Takip İşçisi Maaşları ve İş İlanları

Numune Takip İşçisi görev tanımı nedir, Numune Takip İşçisi ne iş yapar, Numune Takip İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Numune Takip İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Numune Takip İşçisi Tanımı; VERİGİRİŞİ

Numune Takip İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Numune Takip İşçisi Maaşları

Numune Takip İşçisi maaşı ortalama aylık 5.200 - TL’dir. En düşük Numune Takip İşçisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 8.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Numune Takip İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Numune Takip İşçisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Numune Takip İşçisi Ne İş Yapar?

Numune Takip işçisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Meslek Ana Grubu :

Numune Takip İşçisi Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Maden, İmalat Ve İnşaat Süpervizörleri

Meslek Birim Grubu :

İmalat Süpervizörleri

Numune Takip İşçisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Numune Takip İşçisi mesleğinin meslek kodu 3122.40 olarak belirlenmiştir

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