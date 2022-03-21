Numuneci (Maden Ocağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Numuneci (Maden Ocağı) görev tanımı nedir, Numuneci (Maden Ocağı) ne iş yapar, Numuneci (Maden Ocağı) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Numuneci (Maden Ocağı) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Numuneci (Maden Ocağı) Tanımı;

__

Numuneci (Maden Ocağı) Maaşı Ne Kadar? 2022 Numuneci (Maden Ocağı) Maaşları

Numuneci (Maden Ocağı) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Numuneci (Maden Ocağı) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Numuneci (Maden Ocağı) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3117.31

Meslek Adı :

Numuneci (Maden Ocağı)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Madencilik Ve İnşaat Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Maden Ve Metalürji Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Maden ocağının değişik kesimlerinden, vagon, konveyör, nakliye olukları yada diğer yerlerden numune toplamak üzere küçük miktarlarda kömür yada maden cevheri seçen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Numuneci (Maden Ocağı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Numuneleri nerelerden topladığını da işaretleyerek numune torbasına yerleştirmek,

b) Numuneleri, analiz için laboratuara göndermek,

c) Kömür numunelerini kaplardan kürekle alabilir ve bunları torbalara doldurmadan önce yine kürekle pulverizasyon makinesine aktarabilir,

d) Aldığı numunelerin yerlerini bir maden ocağı haritasında noktalayabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?