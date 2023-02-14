Nuno Da Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuno Da Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuno Da Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuno Da Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuno Da Silva 14 Mart 1994 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İsviçre,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Nuno Filipe da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuno Da Silva Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport 11 AG yapmaktadır. Nuno Da Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Aarau futbol takımında oynamaktadır. FC Aarau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nuno Da Silva'nin FC Aarau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nuno Da Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Nuno Da Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nuno Da Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nuno Da Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında BSC YB U21

3 Ocak 2015 yılında FC Breitenrain

30 Haziran 2015 yılında BSC YB U21

1 Temmuz 2015 yılında FC Breitenrain

28 Eylül 2016 yılında FC Aarau

1 Ocak 2017 yılında FC Breitenrain

1 Temmuz 2017 yılında FC Thun

1 Temmuz 2019 yılında FC Winterthur

26 Ağu 2020 yılında FC Thun

8 Şubat 2021 yılında Grasshoppers

1 Temmuz 2022 yılında FC Aarau

Nuno Da Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuno Da Silva şuan FC Aarau takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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