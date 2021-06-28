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Nuno Espirito Santo kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için Portekizli Teknik Direktör Nuno Espirito Santo ile anlaşma sağladığı ifade edildi. Bunun üzerine sporseverler "Nuno Espirito Santo kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Nuno Espirito Santo kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre sonrası pazartesi günü teknik direktörü açıklayacaklarını ifade etmesinin ardından birçok isim ortaya atılmıştı. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörünün Nuno Espirito Santo olduğu öne sürüldü. Bu kapsamda futbolseverler Nuno Espirito Santo hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için "Nuno Espirito Santo kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?" sorularının cevaplarını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde... 

Nuno Espirito Santo kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?

NUNO ESPİRİTO SANTO KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Nuno Espirito Santo,  25 Ocak 1974 tarihinde São Tomé ve Príncipe'de dünyaya geldi. Portekizli eski futbolcu olan Nuno Espirito Santo, futbol kariyerinde çok sayıda takımın formasını giymiştir. Kaleci mevkinde forma giyen Santo, 2010 yılında futbolu Porto'da bırakmasının ardından teknik direktörlük görevine geçti. 47 yaşındaki Nuno Espirito Santo, teknik direktörlük görevinde 4 takımı çalıştırdı.

Nuno Espirito Santo kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?

NUNO ESPİRİTO SANTO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Sezon             Takım                    Çıktığı maç       Puan ortalaması

2012-2014    Rio Ave                          80                    1.41

2014-2015    Valencia                        62                    1.81

2016-2017    Porto                             49                    1.96

2017-2021    Wolverhampton            199                  1.68

Nuno Espirito Santo kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?

Tayfun Altuntaş
Editör
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