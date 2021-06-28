Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kongre sonrası pazartesi günü teknik direktörü açıklayacaklarını ifade etmesinin ardından birçok isim ortaya atılmıştı. Sarı lacivertlilerin yeni teknik direktörünün Nuno Espirito Santo olduğu öne sürüldü. Bu kapsamda futbolseverler Nuno Espirito Santo hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için "Nuno Espirito Santo kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Nuno Espirito Santo hangi takımları çalıştırdı?" sorularının cevaplarını araştırıyorlar. Detaylar haberimizde...

NUNO ESPİRİTO SANTO KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Nuno Espirito Santo, 25 Ocak 1974 tarihinde São Tomé ve Príncipe'de dünyaya geldi. Portekizli eski futbolcu olan Nuno Espirito Santo, futbol kariyerinde çok sayıda takımın formasını giymiştir. Kaleci mevkinde forma giyen Santo, 2010 yılında futbolu Porto'da bırakmasının ardından teknik direktörlük görevine geçti. 47 yaşındaki Nuno Espirito Santo, teknik direktörlük görevinde 4 takımı çalıştırdı.

NUNO ESPİRİTO SANTO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Sezon Takım Çıktığı maç Puan ortalaması

2012-2014 Rio Ave 80 1.41

2014-2015 Valencia 62 1.81

2016-2017 Porto 49 1.96

2017-2021 Wolverhampton 199 1.68