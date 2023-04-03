Nuno Felix kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuno Felix Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuno Felix adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuno Felix Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuno Felix 16 Mart 2004 tarihinde Portimão şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Nuno Miguel Madeira Fernandes Félix şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuno Felix Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nuno Felix, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SL Benfica A23 futbol takımında oynamaktadır. SL Benfica A23 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nuno Felix'nin SL Benfica A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nuno Felix Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nuno Felix isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nuno Felix Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nuno Felix futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Benfica Sub-15

1 Temmuz 2018 yılında Benfica U17

1 Temmuz 2020 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2021 yılında Benfica A23

Nuno Felix Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuno Felix şuan SL Benfica A23 takımında oynamakta ve 60 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nuno Felix Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SL Benfica

Portekiz A19 takımında 16 numaralı formasıyla 23 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 16 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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