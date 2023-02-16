Nuno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuno 18 Mayıs 1998 tarihinde Joinville şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Acácio Nuno Boing şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuno Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MPX SPORTS yapmaktadır. Nuno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alagoinhas Atlético Clube (BA) futbol takımında oynamaktadır. Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımına 6 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nuno'nin Alagoinhas Atlético Clube (BA) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nuno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nuno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nuno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nuno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2019 yılında Avaí FC B

21 Ocak 2020 yılında EC Vitória B

26 Ağu 2020 yılında Avaí FC B

27 Ağu 2020 yılında Brasil-RS

31 Ocak 2021 yılında Avaí FC

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2023 yılında Alagoinhas-BA

Nuno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuno şuan Alagoinhas Atlético Clube (BA) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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