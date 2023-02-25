Nuno Reis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuno Reis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nuno Reis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nuno Reis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nuno Reis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuno Reis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nuno Reis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuno Reis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuno Reis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuno Reis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuno Reis 31 Ocak 1991 tarihinde Murten şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Portekiz,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Nuno Miguel Pereira Reis şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuno Reis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DW football yapmaktadır. Nuno Reis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Melbourne City FC futbol takımında oynamaktadır. Melbourne City FC takımına 18 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Nuno Reis'nin Melbourne City FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nuno Reis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/nuno91reis/

http://www.facebook.com/nunoreisofficial/

Nuno Reis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nuno Reis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Nuno Reis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nuno Reis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Sporting Sub-15

1 Temmuz 2006 yılında Sporting U17

1 Temmuz 2008 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2010 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2012 yılında Sporting U19

1 Temmuz 2012 yılında Sporting B

9 Ağustos 2012 yılında Olhanense

30 Haziran 2013 yılında Sporting B

29 Ocak 2014 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2014 yılında Sporting B

1 Temmuz 2015 yılında FC Metz

4 Temmuz 2016 yılında Panathinaikos

26 Ocak 2018 yılında Vitória Setúbal

5 Eylül 2018 yılında Levski Sofia

6 Mayıs 2020 yılında Kulüpsüz

18 Ocak 2021 yılında Melbourne City

Nuno Reis kimdir

Nuno Reis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuno Reis şuan Melbourne City FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ADRC Vasco da Gama (2000-2003), Sporting CP (2003-2011)

Nuno Reis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Portekiz U21 takımında 4 numaralı formasıyla 10 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U20 takımında 4 numaralı formasıyla 1 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 6 gol atmıştır.

Portekiz U18 takımında 4 numaralı formasıyla 16 Aralık 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Portekiz U16 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 1 gol atmıştır.

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Nuno Reis nereli

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