Nuno Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuno Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuno Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuno Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuno Silva 3 Ağu 1997 tarihinde Braga şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Nuno Miguel Gomes da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuno Silva Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 6ix Sports Management yapmaktadır. Nuno Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Oliveirense futbol takımında oynamaktadır. UD Oliveirense takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Nuno Silva'nin UD Oliveirense ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nuno Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nuno Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nuno Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nuno Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Braga U15

1 Temmuz 2012 yılında Braga U17

1 Temmuz 2014 yılında Vilaverdense 19

1 Temmuz 2015 yılında Braga U19

1 Ocak 2016 yılında Gil Vicente U19

1 Temmuz 2016 yılında Trofense

1 Ağu 2018 yılında Gafanha

31 Ocak 2019 yılında Mafra

1 Temmuz 2019 yılında Onisilos Sotira

1 Temmuz 2020 yılında Praiense

1 Temmuz 2021 yılında Oliveirense

Nuno Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuno Silva şuan UD Oliveirense takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Cd Maximinense (2007-09), SC Braga (2009-14;2015), Vilaverdense FC (2015), Gil Vicente (2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.