Nunoo Sarpei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nunoo Sarpei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nunoo Sarpei kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nunoo Sarpei ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nunoo Sarpei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nunoo Sarpei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nunoo Sarpei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nunoo Sarpei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nunoo Sarpei 22 Ağu 1998 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Hans Nunoo Sarpei şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nunoo Sarpei Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M-Soccermanagement yapmaktadır. Nunoo Sarpei, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nunoo Sarpei'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Nunoo Sarpei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/warrior_king18/

Nunoo Sarpeiboyu ve yaşı kaç

Nunoo Sarpei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nunoo Sarpei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Nunoo Sarpei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nunoo Sarpei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağu 2016 yılında Stuttgart

5 Eylül 2017 yılında FK Senica

30 Haziran 2018 yılında Stuttgart

23 Ocak 2019 yılında Greuther Fürth

30 Haziran 2019 yılında Stuttgart

1 Temmuz 2019 yılında Greuther Fürth

1 Ocak 2022 yılında FC Ingolstadt

Nunoo Sarpei kimdir

Nunoo Sarpei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nunoo Sarpei şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Accra Great Olympics, Liberty Professionals FC (-2016)

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Nunoo Sarpei nereli

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