Onur Akay tarafından verilen acı habere göre, Yeşilçam'ın vamp kadın rolleri ile tanınan Nur İncegül'ün dün hayatını kaybettiğini ve sessiz sedasız defnedildiğini duyurdu. Haberin ardından merak edilen oyuncu araştırma konusu edildi. Peki Nur İncegül kimdir, nereli? Nur İncegül filmleri İşte detaylar...

NUR İNCEGÜL KİMDİR?

1944 yılında dünyaya gelen Nur İncegül, Ümit Efekan’ın yönettiği 1984 yılı yapımı “Zavallılar” filmiyle sinema oyunculuğuna başladı. Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden 77 yaşındaki İncegül, kansere yenik düştü ve aynı gün son yolculuğuna uğurlandı.

NUR İNCEGÜL FİLMLERİ

İncegül’ün rol aldığı filmler arasında Tapılacak Kadın, Yaşamak Haram Oldu, Nisan Bitti, Seven Kıskanır, Yıkılmışım Ben, Öksüzler, Hasret, Sevdiğimi Biliyorsun, Yazgı, Can Borcu, Sevgiler Çiçek Gibi, Bu Şehrin Geceleri, Hedef, Bir Avuç Sevgi, Yalnız Değilsiniz, Yalnızlar, Sonsuza Yürümek, Ölesiye Sevmek, Aliye, Zor Görev, Hayat Çemberi gibi filmler yer almaktadır. Aynı zamanda seslendirme sanatçısı ve ses sanatçısı olan Nur İncegül’ün plak çalışmalarının yanı sıra güfteleri de bulunuyor.