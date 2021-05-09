Nur Sürer, Camdaki Kız'ın bekaret testi sahnesine gelen tepkilere yanıt verdi

Kanal D ekranlarında perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan 'Camdaki Kız' dizisinin 3. bölümünde ‘bekaret testi’ sahnesi sosyal medyada gündem olmuştu.

Nur Sürer'in canlandırdığı Feride karakteri, Burcu Biricik'in oynadığı kızı Nalan'ı zorla jinekoloğa götürmüştü. Bu sahneye izleyiciler sosyal medya üzerinden tepkiler yağdırmıştı.

Usta sanatçı Nur Sürer bu konuda gelen eleştirilere cevap verdi.

"BÖYLE BİR ŞEY ÜLKEDE YAPILIYOR"

Sürer “Tepki gelse ne olacak? Sonuçta böyle bir şey ülkede yapılıyor. Biz de oyuncu olarak gösterdik. Ben de bu konuda çok hassasım. Umarım bunu çocuklarına dayatan ailelere ders olur” dedi. Dizinin zirvede yer alması konusunda ise “Çok iyi gidiyor. Reytinglerimiz gayet iyi. İyi bir ekiple çalışıyoruz” diye konuştu.