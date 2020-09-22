Nur Tuğba Namlı eşi Mustafa Namlı kimdir? Ne iş yapıyor? Kaç yaşında? nereli?

Nur Tuğba Namlı Seda Akgül'ün koltuğuna transfer oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Namlı'nın hayatı da merak konusu oldu. Peki 2 çocuk annesi olan Nur Tuğba Namlı kimdir? kaç yaşında eşi Mustafa Namlı kimdir? Ne iş yapıyor?

NUR TUĞBA NAMLI KİDİR?

Tuğba Algül, 1983 yılında dünyaya geldi. Başarılı spiker Gülgün Feyman'dan aldığı sunuculuk eğitiminden sonra ekran macerası başlayan Nur Tuğba Algül, haber bülteni spikeri olarak ekran önüne çıktı.

İlk olarak SkyTürk kanalında gece haberlerini sunan Nur Tuğba Algül, burada uzun süre görev aldıktan sonra NTV kanalına transfer oldu ve bu kanalda da haber spikeri olarak görev aldı.

TV 8 ekranlarında yayınlanmış olan Ütopya isimli yarışmanın gündüz kuşağında yayınlanan programı "Ütopya Panorama"programının sunuculuğunu üstlenen Nur Tuğba Algül bu yarışmanın bitmesinin ardından yine TV 8 ekranlarında yayınlanmakta olan fenomen yarışma Survivor'ın gündüz kuşağında yayınlanan ve yarışmada gelişen olayların kritiğinin yapıldığı Survivor Panorama'nın Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunuculuk yaptı.

Nur Tuğba Algül 2015 yılından beri iş adamı Mustafa Namlı ile evlidir. Çiftin 2 tane çocuğu var.

MUSTAFA NAMLI KİMDİR?

İş adamı Mustafa Namlı 2015 yılından beri Nur Tuğba Algül ile evlidir. Çiftin 2 tane çocuğu var.