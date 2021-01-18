Okan Karacan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Okan Karacan eşi ve son haliÜnlü oyuncu Okan Karacan'ın mutluluk gözyaşlarıNur Vergin kimdir? | Öldü mü? | Nur Vergin neden öldü?Rusya'da çığ felaketi: 1 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi kayıpBakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: Çarşamba gününe kadar sürecekAmerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yanlısı silahlı gruplar toplanmaya başladı!Havai fişek patlaması sonucu yaralanan Elabdellaou'dan G.Saray'a kötü haber!Davul zurna eşliğinde tahliye oldu! Sosyal medyada Osman Çur'un tahliyesine tepkiTwitter hesabında paylaştı! Mesut Özil'den galibiyet paylaşımıOsman Çur kimdir? | Osman Çur Tutuklansın paylaşımlarının nedeni ne?
İstanbul-3 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Nur Vergin kimdir? | Öldü mü? | Nur Vergin neden öldü?

Nur Vergin kimdir? | Öldü mü? | Nur Vergin neden öldü?

Siyaset sosyoloğu olan Profesör Nur Vergin'in komşuları 80 yaşındaki Vergin’den 2 gündür haber alamayınca polise bilgi verdi. Peki Nur Vergin kimdir? | Öldü mü? | Nur Vergin neden öldü? İşte detaylar...

Nur Vergin kimdir? | Öldü mü? | Nur Vergin neden öldü?

80 yaşındaki Nur Vergin’den 2 gündür haber alamayan komşuları polise bilgi verdi. Polis, Nur Vergin'in İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evine gitti. Peki Nur Vergin kimdir? | Öldü mü? | Nur Vergin neden öldü? İşte detaylar...

NUR VERGİN KİMDİR?

Sosyolog Nur Vergin, 21 Eylül 1941, İstanbul doğumdu. Çocukluğu ve gençlik dönemi yurt dışında geçen Vergin Paris Sorbonne Üniversitesinde sosyoloji eğitimi aldı.

Türkiye'ye 1973 yılında dönen Vergin 1 yıl sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine çalışmaya başladı.

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı.

NUR VERGİN ÖLDÜ MÜ?

Siyaset sosyoloğu olan Profesör Nur Vergin İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde ölü bulundu.

NUR VERGİN NEDEN ÖLDÜ?

Vergin'in komşuları 80 yaşındaki Vergin’den 2 gündür bilgi alamayınca polise bilgi verdi.

Alzheimer hastası olduğu belirtilen Vergin'in adresine saat 17.00 sıralarında giden ekipler, kapıyı çaldı. Açan kimse olmayınca çilingir çağrıldı.

İçeriye giren ekipler, Prof. Nur Vergin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan ön incelemede sosyolog Vergin’in ölümünde şüpheli bir durum olmadığı belirtildi. Nur Vergin'in ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
HABERE YORUM KAT