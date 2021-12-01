Nur Viral'den eski eşi Cemil Ertem'e canlı yayında gönderme! Konu ilişkilerden açılınca sergilediği tavırlar dikkat çekti!
Nur Viral'den eski eşi Cemil Ertem'e canlı yayında gönderme! Konu ilişkilerden açılınca sergilediği tavırlar dikkat çekti!
Nur Viral'in canlı yayın esnasında eski eşine laf göndermesi seyircinin gözünden kaçmadı. Viral'in, aile danışmanı konuğu İnci Yeşilyurt'un "nasıl mutluluğu yakalarım" adlı konuşmasında ufak göndermeler yaparak, eski eşi Cemil Ertemi hedef aldığı düşünüldü.