Nuradeen İdris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuradeen İdris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nuradeen İdris kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nuradeen İdris ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Nuradeen İdris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuradeen İdris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Nuradeen İdris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nuradeen İdris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nuradeen İdris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nuradeen İdris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nuradeen İdris 15 Ocak 2002 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Nuradeen Idris şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nuradeen İdris Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nuradeen İdris'nin BATE Borisov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nuradeen İdris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nuradeen İdris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Nuradeen İdris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nuradeen İdris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2020 yılında BATE II

13 Temmuz 2021 yılında FK Smorgon

31 Aralık 2021 yılında BATE II

1 Ocak 2022 yılında BATE Borisov

19 Temmuz 2022 yılında Dzerzhinsk

31 Aralık 2022 yılında BATE Borisov

Nuradeen İdris kimdir

Nuradeen İdris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nuradeen İdris şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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Nuradeen İdris nereli

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