Nuray Sarayı haftalık burç yorumları 8 Mart 2021 - 14 Mart 2021

Günlük burç yorumlarına göre 8 Mart 2021 - 14 Mart 2021 gününde bizi nelerin beklediğini, Aşk, iş para konularında hangi burçların bugün daha şanslı olacağını siz değerli okuyucularımıza sunuyoruz. Burçlar hakkında merak ettikleriniz ve günlük burç yorumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

HAFTALIK KOÇ BURCU YORUMLARI 8 MART - 14 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Koç;

Sevgili koçlar, yaşamış olduğunuz zorlukları gündeme getirmemeli ve psikolojik anlamda kendinizi yenilemelisiniz. Yaşam enerjinizi yükseltecek ortamlarda bulunun. Diğer türlü oldukça tükenmiş hissedeceksiniz.

Ailenize karşı duyarlı, eşinize karşı güven duymalı ve insanları sorgulamamalısınız. Yoksa tartışmanın içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. İlişkisi olan koçlar ise kendilerini evlenmeye zorlamamalı, akışa bırakıp anı yaşamalılar. Kalbi boş olan koçlar ise araştırmacı olmalı, dikkatli olmalı.

Bu hafta koçlar gelir düzeyi yükseltme ihtimalinin olduğunu keşfedecek. Maddi konularda bu hafta plan yapmalısınız. Ev alım-satım yapmak isteyen koçlar var ise ayağınıza aniden bir fırsat gelebilir. Aynı zamanda psikolojik sorunlarına dikkat etmeli, enerjinizi yüksek tutmalısınız.

Her şeyden önce akıl sağlığın!

HAFTALIK BOĞA BURCU YORUMLARI 8 MART - 14 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Boğa;

Maddi anlamda kazanıp kazanamayacağınız konusunda kendinizi sorgularken bulacaksınız bu hafta. Ödemeler konusunda dikkatli olmalısınız aksi takdirde para sizden kaçabilir. Fakat genel olarak şanslısınız! Bu hafta fırsatlar ayağınıza gelebilir. Kariyerinizde aktif olabiliriniz. Eğer tanınmış veya tanınmaya çalışan biriyseniz isteklerinizin gerçekleşeceği bir haftadasınız.

Evli boğalar eşinin duyarsız olduğunu düşündüğü anları yaşayabilir. Karşı taraf duyarsızsa onu değiştirmeye çalışmayın. 'Çok bilmiş' gibi görünebilirsiniz. Aşk yaşıyorsanız, partnerinizin geçmişiyle ilgili bazı şeyler duyabilirsiniz. Sağlıklı bir ilişki istiyorsanız bunu göz ardı etmelisiniz. Kalbi boş boğalar ise bu hafta sonu yeni aşklara yelken açabilir. Sizin için haftanın spotu, "Para bende, şöhret bende, her şey bende!"

HAFTALIK İKİZLER BURCU YORUMLARI 8 MART - 14 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili İkizler;

İkizler, hal ve hareketlerinize bu hafta çok dikkat etmelisiniz. Kendinizi kontrol etmeli ve duyguların sizi yönetmesine izin vermemeli, gergin olmamalısınız.

Eğer işsizseniz yeni fırsatlar önünüze gelebilir. Bu konuda kendinize güvenmeniz gerekmektedir. Bu olay sizi aşk hayatınızda da güzel yerlere de götürebilir. Kalbi boş olanlar yeni biriyle tanışabilir. Evli olanlar ise öfkeden uzak durmalılar.

Maddi konularda kayıplar yaşamamak için ödemelerinize dikkat etmeniz gereken bir haftadasınız. Mars sizi terk edene kadar kazalara açık olabilirsiniz bu sebeple hayatınızın her anında çok dikkatli olmalı, gözlerinizi dört açmalısınız. Marsın bu ayın sonuna kadar ikizler burcundaki etkisi devam edecek. Bu sizi öfkeli hissettirebilir, sakin olmalısınız.

Sevmeye ve sevilmeye layıksınız!

HAFTALIK YENGEÇ BURCU YORUMLARI 8 MART - 14 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yengeç;

Yengeçler bu hafta ilişkilerinde yolları ayırma kararı alabilirler. Çocuklarınızı düşünerek ilişkiye son vermeyi tavsiye ediyor gökyüzü. Yapıcı olmalı ve dikkatli adımlar atmalısınız.

Düşünerek, mantıken attığınız adımlar hakkında olumlu geri dönüş alacaksınız. Eğitim, yurt dışı konularıyla alakalı olumlu haberler bekleyebilirsiniz. Haklarınızı, kayıplarınızı geri alacağınız bir haftadasınız ve bu sebeple mutlu olacaksınız.

Sağlık açısından ayaklarınıza ve kollarınıza dikkat etmelisiniz. İhmal etmemeli, doktora gidilmelidir.

"Kaybettiklerin kazancın olabilir"

HAFTALIK ASLAN BURCU YORUMLARI 8 MART - 14 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Aslan;

Aslanlar ve yükselen aslanlar devlet dairesiyle ilgili işlerde uğraşıyorlarsa çok dikkatli olmalı, oldukça araştırmacı olmalıdır.

Aşk hayatı ve normal ilişkilerde yeni tanıştığı insanların karanlık yönlerini görme ve üzülme ihtimalleri var, bu da aslan burcunu üzebilir. Ama üzülmemelisiniz. Unutmayın ki göremediklerinizi görmek sizin için bir armağandır.

Aslan burçları parasal konularda dikkatli olursa her şey istedikleri gibi olacak. Maddi alanda dikkatli olun, yatırımlarınıza dikkat edin. Evli iseniz eşinizle para hakkında tartışmayın, ilginizi gösterin. Geçmişte kalmayıp önünüze bakmalısınız sevgili aslanlar...

"Hayat bir armağan, süresi yok"

HAFTALIK BAŞAK BURCU YORUMLARI 8 MART - 14 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Başak:

Bu hafta gezegenlerin kombinasyonu başak burçları için romantizmin canlanacağını işaret ediyor. Kalbi boş olan başaklara ise gezegenlerin kombinasyonu aşkın geldiğini söylüyor. İnanılmaz bir aşk haftasındasınız! Önümüzdeki yedi gün sizler için çok güzel geçecek.

Öğrencilerin eğitimine odaklanması gerekiyor. Çalışanların ise şanslı olacağı bir hafta başak burcu için. Yeni iş kurabilir başaklar. İş hayatında başak burçları yeni kararlar alacağı, netlik kazanacağı bir haftadalar.

Soğuk algınlarına ve üşütmemeye dikkat edin.

"Kendinize duyduğunuz güvenin artması çevrenize de ayrı bir güven verecek"

HAFTALIK TERAZİ BURCU YORUMLARI 8 MART - 14 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Terazi;

Yükselen teraziler kariyer hayatında değişimler yaşayabilir. İşinizi kaybedebilirsiniz fakat üzülmeyin daha büyük fırsat kapınızda olabilir. Teraziler her konuda oldukça zor durumda olacaklar. Fakat güçlü olmalı, yaşadıklarından ders çıkarmalılar. Aşk, kariyer, sağlık açısından oldukça şanssız olan terazi burcu yüksek tansiyon sorununa dikkat etmeli.

Sizinle aynı konuda olmayan insanlar için kendinizi yormayın, kendinizi açıklama çalışmayın sevgili terazi burçları. Bu hafta sizin spotunuz, "Her yaşadığın şanssızlık, daha büyük şansların habercisidir!"

HAFTALIK AKREP BURCU YORUMLARI 8 MART - 14 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Akrep;

Bu hafta akrepler ve yükselen akreplerin kalbi boş ise hayalindeki insan ayağına gelebilir veya kendilerine şans getirecek insanlarla tanışabilir, kısa süre içinde evlilik kararı alabilirler. Evli olanların ise evlilik hayatları canlanacak.

Aynı zamanda kariyer yaşamında akrep burçları toprak yatırımları yapmaya karar verebilirler. Daha önceki işleri için araştırmacı olmalılar. Mahkemeniz varsa bunu kazanabilirsiniz ve elinize toplu kazançlar geçebilir. Hayatınızda şahane fırsatlar haftanın 3.4 gününde ayağınıza gelecek.

Çalışan bir akrep iseniz size baskı uygulayan insanlardan kurtulabilirsiniz ve rahatlayabilirsiniz.

"Şükrünüze şükür katın!"

HAFTALIK YAY BURCU YORUMLARI 8 MART - 14 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Yay;

Sevgili yaylar, bu hafta gezegenlerin kombinasyonu ve diğer gezegenlerin ahenki size kaygı duymamaya özen göstermenizi söylüyor. Bu hafta alışverişlerde dikkatli olun. Arkadaşlarınız sizden borç isteyebilir fakat bu durumu iyice analiz etmeli, kişiyi araştırmadan para vermemelisiniz. Paranızı ödeyecek insanlara borç vermelisiniz.

İlişkilerinizde dengeyi ve uyumu korumalı, babanızla ilişkinize dikkat etmelisiniz. Babadan veya amcadan gelen tavsiyelere dikkat etmelisiniz.

Evli yayların eşleriyle ilişkisi düzelmesi için eşini kontrol altına almamalısınız. Kalbiniz boşsa önce kendine hazır olup olmadığınızı sormalısınız ve ancak cevabınız olumlu olursa birilerini tanıyabilirsiniz.

İşsiz yaylar büyük şirketlere iş için girebilirler.

Yaylar para kaybetmezse psikolojilerini koruyabilirler.

"Paranıza dikkat edin!"

HAFTALIK OĞLAK BURCU YORUMLARI 8 MART - 14 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Oğlak;

Sevgili oğlaklar, aile ve eş ile ilgili olaylarda duyarlı olmaya özen gösterin. Eşinize 'Ben sana demiştim' uyarısı yapmayın, onun sorunlarına karşı duyarlı olmaya özen gösterin.

Duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin, hislerinize güvenin. Yapmak istediğiniz yatırımlar sizi çelişkide bırakıyorsa, yapmayın. Sevdiklerinizin arasında kalmamaya özen gösterin.

İş hayatınızda netlik kazanacak ve size geri dönüşü artı yönlü olacaktır.

Paranızın kıymetini bilmeniz gerektiği bir haftadasınız, alışverişte alacağınız şeyler hakkında iki kez düşünmelisiniz.

"Tutumlu ve planlı olun!"

HAFTALIK KOVA BURCU YORUMLARI 8 MART - 14 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Kova;

İnsanların hakkınızda düşündüklerinize kafayı takmayın, önemli olan sizin fikirlerinizdir. Bu hafta kayıplarınızın suçlusunu aramak yerine geleceğe odaklanmayı deneyebilirsiniz.

İşsizseniz, iş teklifi alabilir veya yeni meslek edinme kararına varabilirsiniz. 13 marttan sonra parasal kazancınız netleşecek. Başarı bu hafta sizinle olacak.

Sevgili kovalar, aşk konusunda önünüz açık bu hafta. Özellikle gerginlikleri tekrar gündeme getirirseniz gerginlik yaşarsınız, geçmişi unutun gerilimden uzak durun.

Gökyüzü öğrenci kovaların iş bulma konusunda şanslı olduğunu söylüyor.

Haftanın 4,5,6. günlerinde sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

"Ruhunuzu zenginleştirin!"

HAFTALIK BALIK BURCU YORUMLARI 8 MART - 14 MART 2021 PAZARTESİ

Sevgili Balık;

Balık burçları bu hafta ilişkileri hakkında net olacak ve tüm ilişkileri mercek altına alacak. Evli eşlerde kıskançlık büyük problem olabilir. Bu kıskançlıkları büyütmemek önemlidir yoksa eşinizi kendinizden uzaklaştırabilirsiniz. Kalbi boş olanlar yeni kişilerle tanışabilir fakat kimsenin baskısıyla yeni insanlarla tanışmayın yoksa psikolojik anlamda kendinize baskı kurabilirsiniz.

Kariyer hayatında yükselmiş olabilir ve kıskanılabilirsiniz. Dedikodulara kulak asmamalı ve kendinizi geliştirmeye devam etmelisiniz. Sağlıkla ilgili kazalara dikkat edin!

"Kendiniz için önemlisiniz!"