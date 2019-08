Nuray Sayarı 1 Ağustos burç yorumları, 1 Ağustos Perşembe günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

NURAY SAYARI 1 AĞUSTOS BURÇ YORUMLARI | 1 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 1 Ağustos Perşembe günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 1 Ağustos günü dikkat etmeniz gerekenler...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Ağustos 2019 Perşembe

Sevgili Koç; yoğun enerjilerle dolu bir ayı geride bırakarak, ağustos ayına motivasyonun yüksek başlayabilirsin. Yaratıcılık gerektiren alanlarda, hayata geçirmek istediğin projeler için alan oluşturabilir, popüler olabilirsin. İlişkine yenilik katarken sürpriz gelişmeler yaşayabilir, sportif faaliyetler içinde olabilirsin. Birtakım riskler almak cazip gelebilir.

Sizi daraltan bunaltan insanlardan uzak durun çünkü size iyi gelmiyorlar. Sabrınızı deneyecek olan insanlar var her insana kalmamaya dikkat edin. Derdinizi tasanıza anlatacağınız çok yakın bir dostunuz var ve bu konuda çok şanslısınız arkadaşınız da derdini size anlatıyor sizden başka kimseyle paylaşmıyor. Bu ara bütçelerinizi daha dikkatli harcamanız gerekiyor çünkü kenara koyup da almak istediğiniz bazı şeyler var o yüzden dikkatli harcama yapın. Ailenizle bir konuda anlaşamayabilirsiniz fakat bu anlaşamamazlık kısa sürecek.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Ağustos 2019 Perşembe

Sevgili Boğa; konforunu arttıracak yeni girişimlerde bulunman ve kendine yeni bir düzen oluşturman mümkün. Kişisel çabaların birçok alanda sonuç verirken, hem sosyal, hem de ailevi konular odak noktaların olabilir. Uzun süredir hayalini kurduğun evi ya da aracı satın alma fırsatı bulabilirsin.

Bazen aklınıza yapacak hiçbir şey gelmiyor olabilir insanlık hali fazla kafanıza takmayın hep gününüzü doldurmaya bakmayın bazen de kendinize zaman ayırıp kafanızı dinleyin. Hayata karşı bakış açınız değişecek bazı olaylara daha sakin bakmayı öğreneceksiniz ve ne kadar iyi olduğunun farkına varacaksınız. Çok sevdiğiniz yakın bir dostsunuz sizi arkanızdan vuracak kendinizi çok kötü hissedeceksiniz ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Aile büyüklerimizden ufak yardımlar alabilirsiniz ve bu yardımlar size oldukça iyi yerlerde görmenizi sağlayacak, geleceğinizle ilgili güzel planlarınız var inşallah bu planlarınızı sırayla yoluna koyarsınız.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Ağustos 2019 Perşembe

Sevgili İkizler; finansal konulardaki endişelerin, ummadığın kişiden gelebilecek yardımla, rahatlamana yardımcı olurken, seyahate çıkma isteğinde artabilir. Yakınlarından gelebilecek cazip fırsatları değerlendirmek isteyeceğin bir dönemdesin. Farklı yerler ve kültürler de ilgini çekebilir. Yazılı ya da sözlü kuracağın iletişimlerde cesaretin ve özgüveninle dikkat çekeceksin.

Çok sevdiğiniz ama bir o kadar da sıkıldığınız biri var onu hayatınızdan nasıl çıkartcağınızı bilemiyorsunuz alışmışlık asla yok çünkü gerçekten çok seviyorsunuz inşallah bir şekilde bir yolunu bulup o hayatınızdan çıkarırsınız, benim size tavsiyem ona yanlışlarını veya hatalarını gösterip size karşı daha iyi olmasını sağlayabilirsiniz. Bazen kendinizi gereksiz yere yoruyorsunuz bu ara aşırı sinirlisiniz vücudunuza zarar vermeye başladı sağlık kontrollerinizi yaptırın. Sıkıntılı bir dönemden geçebilirsiniz fakat bu dönemi atlatacağınıza emin olun. Partnerinizle yapacağınız kavgaların geçici olduğuna emin olun boşuna üzülmeyin ortak yolu bulun işte o zaman birbirinizi daha iyi anlayacaksınız birbirinize olan saygıyı yitirmemeye özen gösterin.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Ağustos 2019 Perşembe

Sevgili Yengeç; yeniay, kazançlarının artmasına ve yeteneklerini tekrar kullanmana imkân verirken, yeni bir bakış açısı geliştirerek gelir elde edeceğin işlere yönelebilirsin. Kendine yatırım yapmak isteyebilir ve ön plana çıkmak isteyebilirsin. Yaratıcı enerjin bugünden itibaren hız kazanabilir; endişe ve kaygılarının yerini yeni umutlar alabilir.

Sabırsızlığınızı her yerde belli etmeyin. Sıkıntılı günlerinizde sizin yanınızda olan dostlarınıza yüz çevirmeyin. Bazen siz bile kendimize anlam veremiyorsunuz ve başkasından sizi anlamasını bekliyorsunuz buda yanlış çünkü önce sizin kendinizi çözümlemeniz lazım daha sonra başkasından bir şeyler bekleyin. Geleceğinizi etkileyecek şeyler yapmamaya özen gösterin kendinizi geliştirmek için elinizden geleni yapın hatta daha fazlasını çünkü bu yapacağınız şeyler sizin yararınıza olacak. İleride alacağınız sorumluluklar olacak bu sorumluluklar çok önemli bu yüzden işiniz çok dikkatli yapmanız gerekiyor ve dikkat isteyen bir şeydir sorumluluk.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Ağustos 2019 Perşembe

Sevgili Aslan; burcunda oluşan Yeniay, kişisel hedeflerine ışık tutarken, yeni fikirlerini eyleme geçirmen için oldukça cesur ve girişimci olmanı sağlayabilir. Aynı zamanda Merkür’ün de düzelmesiyle birlikte endişe ve takıntı yaptığın konuları tekrar ele alabilir, önyargılarından uzaklaşmaya başlayabilirsin.

Yapacağınız bazı iş görüşmelerinde çok dikkatli dinleyin ve kafanıza takılan sorular var ise bunu karşı tarafa sorun. Kendi yaşıtınız olan bazı insanlarla bir yarış içerisine girebilirsiniz fakat bunu yapmamalısınız çünkü küçük düşürücü şeylerdir bunlar. Geleceğiniz ile ilgili alacağınız kararların arkasında durun çünkü bu kararlar sizin için çok önemli olacak iş hayatınızı etkileyecek veya özel yaşantınızda doğru kararlar verin. Partnerinizle yapacağınız buluşmalarda biraz daha çekingen davranabilirsiniz sanki hiç tanışmamışsınız gibi hareketlerde bulunabilirsiniz.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Ağustos 2019 Perşembe

Sevgili Başak; iç dünyanla, kendinle ya da hedeflediğin konularla ilgili farkındalık yaşarken, zaman zaman olaylara müdahil olamadığın durumlarla karşı karşıya kalabilir, nasıl bir yol izlemen gerektiğini bilemeyebilirsin. Motivasyonunu yükseltmen, düşünceni dağıtacak konulara eğilmen ve küçük molalarla planlarında istikrarı sağlaman mümkün.

Bazen sıkıntılarınızla başa çıkamayabilirsiniz ve bu yüzden aile büyüklerinizden yardım almakta fayda var. Bazen bazı şeyleri düşünmeden konuşabiliyorsunuz ve Buda çok kırıcı olabiliyor bu yüzden söyleyeceğiniz bir lafı iki üç kez düşünün ve öyle konuşun. Sabrınızı taşırın insanlar var bu insanları hayatınızdan çıkarın, hem size negatif bir enerji yayıyor ve bu yaydığı negatif enerjiyle siz bayağı bir asabi olabiliyorsunuz ve öfkenize yenik düşüyorsunuz. Alacağınız bir psikolojik destek ile kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz sakın yanlış şeyler düşünmeyin, işte aptallar kafası bozuk insanlar psikolojik tedaviler görür diye çünkü böyle bir şey yok kendini ve ruhunu iyi hissetmeyen insanlar da bu branşa gidebilir.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Ağustos 2019 Perşembe

Sevgili Terazi; uzun süredir uğraş verdiğin iş ve kariyer hayatındaki aksama ve gecikmeler sona ererken, artık hedeflerine yön verebilir ve temkinli adımlarla ilerleyebilirsin. Hayatın tadını çıkartarak eğlenebileceğin gibi, özgür olabileceğin yeni bir ilişkiye de başlayabilirsin. Ancak çevrendekilere uyum sağlamak adına finansal dengeni zorlaman mümkün.

Size ve ruhunuza iyi gelmeyen insanları hayatınızdan çıkarıyorsunuz en doğru şeyi yapıyorsunuz buna emin olun. Seninle birlikte bu yolda devam etmek isteyen insanlar olacak Ve bırakın onlarda size eşlik etsinler onları geri çevirmeyin ve kırmayın. Sıkıntılı günlerden geçebilirsiniz fakat bu sıkıntılı günlerin sonunda hep güzel şeyler olacağına inanılır ve sizde buna inanın çünkü gerçekten güzel şeyler olacak. Arkadaşlarınıza ayırdığınız zamanın birazınıda ailenize zaman ayırın çünkü aileniz her şeyden daha önemli bunu siz daha iyi bilirsiniz. Harcamalarınıza bu ara daha çok dikkat etmelisiniz çünkü almak istediğiniz bir şeyi almak üzeresiniz ve paranızı eksiltmemeye özen gösterin.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Ağustos 2019 Perşembe

Sevgili Akrep; yeniay iş ve kariyer alanında değişim ve dönüşümlerin kaçınılmaz olabileceğini vurgularken, bazı krizlerle ya da ilişkilerinden kaynaklı ani kararlar alabileceğini, yer değişikliği yapabileceğini gösteriyor. İletişim trafiğin artarken, ailene, akademik kariyerine ve sosyal projelere odaklanabilir, sürüncemede kalan kararlarını aktifleştirebilirsin.

Her şey istediğiniz gibi ilerliyor hayatınıza alacağınız yeni insanlar olacak ve bu insanlarla kendinizi daha iyisi edebilirsiniz eski sevgililerinizle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek fakat onlara karşı hiçbir şekilde bir şey hissetmiyorsunuz nefret duygusu veya kin duygusu bile hissetmiyorsunuz. Bazen partnerinizle anlaşmazlıklar yaşayabiliyorsunuz fakat asla ve asla ondan kopamıyorsunuz çünkü çok seviyorsunuz, partnerinizi artık aileniz olarak kabullenmişsiniz kırmamaya özen gösterin ve ilişkinizdeki bu güzel saygıyı öldürmeyin. Karşınızdaki insana değer verin ve onun yüzünü gülümsetmeyi becerin sizde bir köşede oturup izleyin. Alacağınız kararlar çok önemli ve bu kararlar da geleceğinizi etkileyecek özel hayatınızıda düşünerek kararlar almaya özen gösterin ki herşey yerine otursun.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Ağustos 2019 Perşembe

Sevgili Yay; dost Aslan burcunda oluşan yeniay, özgüvenini yükselterek kendini gösterebileceğin koşulları oluşturmanı sağlayabilir. Uzak veya kısa seyahatlerin yoğun olabileceği, hayata bakışının ve felsefenin değişebileceği, maddi kaynaklarını arttırmak için sorumluluk alabileceğin, hedeflerinden şaşmayacağın ve krizlerini yönetebileceğin dönemdesin.

Bazen kafanızın karıştığını düşünüyorsunuz fakat bu kafa karışıklığını bir şekilde ortadan kaldırabilirsiniz bu sizin elinizde. Eski yaşadıklarınızı kafanıza takıp kendinizi boşyere üzmeyin daima ileri bakın her şeyin daha güzel olacağına inanın size gülümsemek çok yakışıyor bunu bir kez daha deneyin ve gülümsemenin kıymetini bilin. Alacağınız kararların arkasında durun ve siz yinede bir karar almadan aile büyüklerimize danışın çünkü onlar daha iyi bilir eğer onlara danışmak istemiyorsanız kendinizden birkaç yaş büyük bilgili bir insana da danışabilirsiniz. Bu ara harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor çünkü harcamalarınızda fazla aşım yapmışsınız.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Ağustos 2019 Perşembe

Sevgili Oğlak; alınganlıklarını bir kenara bırakarak, karşındakilerin fikir ve desteklerine açık olmanda yarar var. Bütçene destekler getirebilecek olan yeniay, ortak kaynaklarının artmasını, miras ya da kredi gibi konuların gündemin olmasını sağlayabilir. Ancak taviz vermek istemiyorsan finansal konularda ani kararlardan uzak durmalısın.

Sizinle yarış içinde olan insanlar var ve bu insanlar sizi çekemiyorlar sizin hal ve haretlerinize özenip aynılarını taklit etmeye çalışıyorlar. Sıkıntınız sizi bayağı bir sarmış durumda çözüme kavuşacak bir sıkıntı aslında ama siz kendinizi fazla sıkıyorsunuz. Partnerinizle yapacağınız bazı anlaşmalar olacak fakat bu anlaşmalar küçük bir kavgada unutulup gidilicek. Ruhunuzun daraldığını hissediyorsunuz bu yüzden kendinizi bir an önce dışarı atmaya çalışıyorsunuz. Aşırı enerji dolu bir yapınız var ve kendinize oldukça saygınız var ve bu çok iyi bir şey insanın kendini sevip saygı duyması karşısındaki kişiyede aynı şekilde olması demekmiş.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Ağustos 2019 Perşembe

Sevgili Kova; Ağustos ayına evlilik ya da ortaklık kurmak için hevesli başlayabilir, bu alanda fırsatlar yakalayabilirsin. Şu anda yaşadığın ilişkinle ilgili bazı sorgulamalar içinde olman, ani çıkışlar yapman ve egona hâkim olmakta zorlanman da mümkün. İş ortamında kendini merkeze koyarak aksayan durumları ele alabilir, kısa sürede toparlayabilirsin.

Kendinizce kafaya koyduğunuz bazı şeyler var ve bu kafaya koyduğunuz şeyleri gerçekleştirmek için elinizden geleni yapacaksınız. Düşüncelerinize saygı duyulsun istiyorsunuz fakat bazen saygı duyulmuyor ve bu saygıyı bulmak için sizinde kendinizi ezdirmemeniz gerekiyor. Canınız bir şeye aşırı sıkılmış fakat buna bir türlü çözüm bulamıyorsunuz. Alacağınız bazı iş tekliflerinde çoğu seçimler size kalacak ve seçiminizi iyi yapın ileride pişman olmayın. Kendinizi hissetmek adına ufak bir tatile çıkacaksınız ve bu tatil size çok iyi gelecek.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Ağustos 2019 Perşembe

Sevgili Balık; iş, çalışma ve günlük rutinlerinde sorumluluklarının artmasıyla, tempon da yükselebilir. Çok fazla çalışmak zorunda kalabileceğin bir döneme giriyorsun. Bu ara planladığın işlerde ani değişimler mümkün. Bu yeniay ile yeni bir iş teklifiyle karşılaşabilir ve sağlığınla ilgili sorunların üstesinden gelebilirsin.

Neşenize neşe katacak biriyle tanışacaksınız ve size çok iyi gelecek kendinize diyeceksiniz ki keşke daha önce tanışsaymışım. Ruhunuzu doyuracak ve eski neşenizi yerine kazanacak güzel teklifler alabilirsiniz bu teklifleri iyi değerlendirin ve güzel kararlar alın. Sizi çok iyi tanıyan biri var ve bu insan size her yerde anlatıyor korkmayın iyi anlamda etraftan hep sizinle geçen cümlelerini duyabilirsiniz. Sabrınıza hayran kalınmayacak gibi değil çok sabırlısınız ve her şeye çabuk kızmıyorsunuz sakince her şeyi önce tartıyorsunuz ve daha sonra konuya giriyorsunuz bir şey konuşmadan önce iki kez düşünüyorsunuz. Geleceğinizi güzel kararlar vereceğinize inanıyoruz güzel bir üniversitede eğitim kim olmak istemez ve gideceğiniz üniversite sizi bayağı bir etkileyecek umarım güzel yerlerde olursunuz ve daha sonrasında güzel eğitimler alırsınız.