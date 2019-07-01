Nuray Sayarı 1 Temmuz burç yorumları | 1 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları

Nuray Sayarı 1 Temmuz Pazartesi burç yorumları, 1 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

NURAY SAYARI 28 HAZİRAN BURÇ YORUMLARI | 1 TEMMUZ PAZARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 1 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 1 Temmuz Pazartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Temmuz 2019 Pazartesi

Zamanı verimli geçirmekte zorlanacağınız bugünlerde keyfinizi yerine getirmek için sevdiğiniz şeyler yapmaya daha çok zaman ayırmaya çalışın. İşinizle ilgili bazı konuları kendinize sorun yaratmak için fırsat kolluyorsunuz. Olayları abartmamalısınız. Sabit kararlar almak için henüz çok erken. Aklınızın karışmasına izin vermemelisiniz. Sosyal ilişkilerinize yeni bir boyut statüsü kazandırmanız olumlu gelişecek. Ani girişimciliğiniz ön planda olacak.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Temmuz 2019 Pazartesi

Evli olan Boğa'lar ev içerisindeki pozitif enerjiyi dengede tutmak için bilinçli çaba göstermek ve alttan almak durumunda kalabilir. Beklentilerinizin kısa sürede gerçekleşmesi imkansızlaşabilir. İyi niyetli olmak zorundasınız. Karşıt değerlendirme yaparken empati yeteneğinizi kullanarak, sonuçları hızlandırmak sizin elinizde. Planlarınızda uçuk davranmaktan vazgeçmeli, sakinliği tercih etmelisiniz. Güçlü duyguların kişisi olmak zorundasınız.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Temmuz 2019 Pazartesi

Kusurlarınızı gizlemek hatta mümkünse değiştirmek elinizde. Bu yüzden özellikle kişisel gelişiminizde çaba göstermek sizi başarıya götürecektir. Bugün iletişim konusunda hata yapmaktan korkmamalı ve isteklerinizi istediğiniz gibi anlatmalısınız. Ele aldığınız her konuyu başarılı bir şekilde sonuçlandırıyorsunuz. Bugün şartlarınızı zorlayabilirsiniz. Zaman çok önemli ve her işinizi hızlı bir şekilde yapmaktan yanasınız. Dikkatli olun, gerginleşebilirsiniz.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Temmuz 2019 Pazartesi

Duygusal konularda kapanmamış tartışmalar tekrar gün yüzüne çıkabilir. Unutmamanız gereken konu kırıcı olmamaya dikkat etmenizdir. İçsel huzursuzluğunuz çevresel faktörlerden kaynaklanıyor. Çevrenizle gerekli iletişimi sağlayacak ve olması gereken şartları oluşturacaksınız. Duygularınızı esnetmelisiniz. Kafanızda sürekli kendinizi haklı çıkaracak konularla meşgulsünüz. İsteklerinizin geçici olması konusunda bulgularınız sizi yanıltabilir.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Temmuz 2019 Pazartesi

Bugünden başlayacak enerjisizlik hali önümüzdeki günlerde tıkanlıklık olarak yansıyabilir. Mümkün olduğunca tatil formatında geçirebilirsiniz. Karar vermek üzereyseniz, dikkatli ve temkinli olmanın tam zamanı. Planlarınızın dışına da taşmayın. İş anlaşmalarınız için kontrat yenileme ve yeni bağlantılar yapma konusunda başarılı çıkışlar yapmanız mümkün. Duygularınızda çılgınca düşüncelerden uzak kalmalısınız. Yanlış yaklaşımlar söz konusu.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Temmuz 2019 Pazartesi

Aşk konusunda egonuzu bir kenara bırakıp istek ve ihtiyaçlarınızın farkındalığı ile hareket ederseniz partneriniz de kendisini size açabilir. Ay tepe evinizde ilerliyor. Bugün bir çok işin altına imza atmaya niyetli olabilirsiniz. Duygularınızın sizi yanlış yönlendirmesine izin vermek istemiyorsanız, olayları sınayarak değerlendirmelisiniz. Ani masraflar karşısında dikkatli olmalısınız Bazı bütçe sorunları gündeme gelecek. Bugün duygusal yanınız içsel karmaşa içinde. Dikkatli olun.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Temmuz 2019 Pazartesi

Karar alırken topluluğu ilgilendiren bir konu varsa onların seslerini duyarak hareket edebilirsiniz bu yüzden de seveniniz ve dostunuz çoğalabilir. Maddi güven ve karalar açısından önemli bir dönem. Sosyal açıdan da destek alacağınız bu dönemde eşiniz veya partnerinizde maddesel konularda size arka çıkacaktır. Onun olanaklarıyla kendi olanaklarınızı birleştirebilirsiniz. Yapabileceğiniz işlerin dışında kişilere söz vermemenizde yarar var

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Temmuz 2019 Pazartesi

Her şeyden kolayca vazgeçebilmek için kurban rolüne girmeye meyiliniz olabilir. Tutulma etkilerinin sizdeki bir üşengeçlik tezahürü olacak sadece. Bulunduğunuz ortamlarda ilgi çekecek ve karşı cinsle aranızda romantik ve küçük flörtler başlayacaktır. Dengenizi bozmak ve çok fazla açılmak istemeseniz de, karşınıza çıkan kişilerden etkilenmemeniz mümkün olamayacaktır. Aşk yaşıyorsanız, romantizm dolu anlar sizi bekliyor. Sürpriz karşılaşmalara hazırlıklı olun..

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Temmuz 2019 Pazartesi

Enerjiniz sizi ruhsal olarak başkalarına yardım etmeye itecek. Aile ve dostluk ilişkilerinde başkalarının iyiliğini düşünme potansiyeliniz ortaya çıkabilir. Venüs karşıt burcunuzda ilerlerken, sosyal ilişiklerinizi güçlü kılıyor. Aşkınızın sadakat deresini ölçmek için önünüze çıkacak olan birkaç olay karşısında kişiselliğinizden ödün vermezseniz siz kazanacaksınız.. Sosyal yaşamı sevmenize rağmen, bugün yalnız kalmalı ve yaşadıklarınızın muhasebesini yapmalısınız.

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Temmuz 2019 Pazartesi

Ailevi konularda destek görmek sizi mutlu edeceği gibi aynı zamanda kendi içinizde de radikal karar alma cesaretini bulabileceksiniz. Bugün, birlikte çalıştığınız kişilere enerjinizi istediğiniz gibi yansıtmak istemenize rağmen, sunuşlarınızı belli bir düzey içinde gerçekleştirmeli ve olayları abartmamalısınız. İş ayırımı yapabilir ve sevdiğiniz çalışmalara öncelik tanıyabilirsiniz. Estetik duygularınızın sizi olumlu kılacağı çevresel çalışmalar için uygun bir gün.

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Temmuz 2019 Pazartesi

Kalbinizden geçen aşkla alakalı niyetlerin gerçek olacağı zaman dilimindesiniz. Dilediğinize dikkat edin. Enerjisel kapılar çok açık olacak. Aile üyelerinizin maddi açıdan kar yapacak emlak yatırımlarına yöneleceğini gösteriyor. Yine bu dönemde evinizle ilgilenecek ve yaşadığınız ortamı süsleyeceksiniz.. Bu tür alışkanlıkların size gayri menkul edinmenizde yardımcı olacağını unutmamalısınız. Dinlenmeye ve projelerinizin planlarını yapmaya ihtiyacınız var.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 1 Temmuz 2019 Pazartesi

Manevi konularda kendinizi mutlu edecek enerjiyi bulabileceksiniz. Kendinizi herhangi bir sebebe bağlı kalmadan huzurlu hissetmek size iyi gelecek. Zihinsel enerjinizi dağıtmak yerine gerekli odaklaşmayı sağlamalısınız. Duygusal enerjiniz yükselecek. Zarafet ve çekiciliğiniz güçlü bile olsa aşk konusunda zorluklar yaşamınızı engellemeyecektir. Bugün, eşiniz veya sevgilinizle uzlaşmanız gereken çok konunuz var unutmayın. Üreme organlarınızı üşütmemeli ve bol bol su içmelisiniz.