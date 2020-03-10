Günlük burç yorumları 11 Mart 2020 Nuray Sayarı, 11 Mart 2020 Çarşamba değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 MART 2020 NURAY SAYARI | 11 MART ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 11 Mart Çarşamba günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 11 Mart 2020 Çarşamba günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 11 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç;

Şu anda her şey her zamankinden çok daha kolay geliyor, yaptığınız işlerden gerçekten keyif alıyorsunuz. Bunun yaparken arkanızdan karizmatik bir iz de bırakıyorsunuz. Tanıdığınız kişiler gelip sırlarını veya gizli fikirlerini sizinle paylaşırlarsa şaşırmayın. Kibirli davranmayın – farklı projelere gerçekten de katılın, bunlar kendi planlarınız için de esin kaynağı olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 9-15 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 11 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa;

Aşk hayatınız bu sıralar istediğiniz gibi değil durgunluklar söz konusu ve partnerinize yeteri kadar zaman ayıramamanız onu üzüyor bu hafta sonunu iyi bir şekilde değerlendirip onun gönlünü alabilirsiniz. İşiniz de istediğiniz başarıyı yakalamak için biraz daha çalışmalısınız ve çevrenizden bu çalışmalarınızın karşılığını fazlasıyla alacaksınızdır. Maddi harcamalarınız da daha dikkatli davranmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 9-15 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 11 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler;

Bu haftanın en zor günü diyebiliriz. Duygularınız çok karışık yine ne yapacağınızı bilmiyorsunuz ve içinden çıkamadığınız bazı durumlar yaşam kalitenizi ciddi oranla düşürüyor. Bugün sevdiklerinizden alacağınız bir kaç habere sevinseniz bile manevi anlamda kendinizi huzursuz hissedeceksiniz. İş ortamında canınızı sıkan kişilerle kısa bir süreliğine’de olsa görüşmeme kararı alabilirsiniz. Ailenizin son günlerde size olan baskıları artabilir. Aileniz tarafından yapmak istemediğiniz bir işe zorlanabilirsiniz. Maddi anlamda bugün sizi bekleyen bir sıkıntı olmadığı gibi bütçenize girecek ek kazançta gözükmüyor. Özel hayatınızı yeniden gözden geçirip ilişkinize heyecan katmak isteyebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 9-15 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 11 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç;

Sevgilinizin çekingen tavırları sizin hoşunuza gidiyor ancak toplum içine girdiğinizde sevgiliniz kendisini iyice içine kapanıyor. Her şeyin fazlası zarar bunun farkındasınız. Sevgilinize bu durumdan bahsetmek istiyorsunuz ancak nasıl diyeceğinizi bilmiyorsunuz. İşinizle ilgili bazı korkularınız vardı ancak bunu işin içine girdiğinizden beri yok oldu bazen deneyerek öğrenmek gerektiğini anladınız ve bunu deneyimlemiş oldunuz. Bu aralar yaşamınızı gereksiz konularla geçiriyorsunuz buna bire son vermelisiniz ve hayatınızı ilgilendiren meselelere yönelmelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 9-15 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 11 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan;

Bugün hissedeceğiniz bazı çelişkili duyguların sizi ele geçirmesine izin vermemeye çalışın…Ne kadar olumsuz gibi görünse de aslında olacaklar size hizmet edecek ve ikili ilişkiniz konusunda çok güzel bir yere varmanıza yardımcı olacak. Maddi anlamda ilerlediğiniz yolu gözden geçirme zamanı. Bugün güvende hissediyor olabilirsiniz ama yanlış yolda olabilir ve etrafınızdaki fırsatları sadece korkunuzdan dolayı değerlendirmiyor olabilirsiniz. Çok yakınınızda olan birisi kendi çıkarları için sizi kullanıyor olabilir. Gözlerinizi dört açın aile ilişkilerinizi sıkıntıya sokan durumlar olabilir. Unutmayın insanlar kötü niyetli olmasalar da bazen kendi menfaatleri için yakınındakilere istemeden de olsa zarar verebilir. Yıldızınız parlıyor ve siz bunu farkındasınız. Bu durumu farkında olmanızın verdiği güvenle kibir duygusuna sürüklenmemeye gayret etmelisiniz. Şansınız zannettiğiniz kadar uzun sürmeyebilir ve önümüzdeki dönemde bugün kapılabileceğiniz kibirli davranışların bedelini hiç istemediğiniz şekillerde ödemek durumunda kalabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 9-15 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 11 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak;

Artık hayatınıza yeni bir enerji dolmaya başlayacak. Aniden, aile ve kariyer sorunlarını dengelemenin artık çok kolay hale geldiğini göreceksiniz. Tüm tereddütleriniz kaybolacak ve eylemleriniz benzeri görülmemiş bir güven seviyesi ile işaretlenecek. Ayrıca, hem işyerinde hem de ailede size en yakın olanlara yönelik kararsız bir duyguyu çözebileceksiniz. Yoğun bir programınız var, ancak egzersizinizi sıkılaştırmayı unutmayın! Spor salonunda yeni bir makine kullanın. Ayrıca fitness ve savunma için karate veya dövüş sanatları tekniklerine de katılabilirsiniz! Dövüş sanatları gibi yeni bir form öğrenecekseniz, düzenli spor egzersizini durdurun ve dövüş sanatları dersleri bittikten sonra devam edin. ﾠ ﾠ İlginiz için etrafınızda dolaşan birçok insan bulacaksınız. Hepsi bir çıkar veya başka bir kazanç için var, hiçbiri ciddi ilgiyi hak etmiyor! Ancak bunlardan biri, platonik düzeyde bir şeyler paylaşabileceğiniz iyi bir arkadaş olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 9-15 Mart 2020 Nuray Sayarı



NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 11 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi;

Kişisel açıdan önem verdiğiniz konularla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Düşünceleriniz sizi daha heyecanlı yapabilir. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Duygularınızın sizi engellediğini hissedebilirsiniz. Gün içinde sorumlu olduğunuz konularda daha fazla farkındalık kazanacağınız zamanlar var. İş hayatınızda destek alabileceksiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 9-15 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 11 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep;

Merkür retrosu sona erdi. Retronun olduğu zamanlarda en çok darbeyi yiyen işleri bir türlü rast gitmeyen Akrep burcu artık biraz rahata erecek gibi. İyi niyetinin kurbanı olan burç, başına gelenlere sabrede sabrede kafaya takmamayı öğrendi. Kırdığınız bir kalbin vicdani rahatsızlığını çekiyorsunuz. Ne demişler su akar yolunu bulur. Zamana bırakın o sizin için halledecektir. Zamanla kırdığınız kalbi yeniden alacaksınız. İş hayatınızda sizi istemeyen bir takım insanlar var. Dikkatli olun. Hep iyi düşünün ki iyi olsun. İyi şeyler sizi çeksin. Biraz geç oldu ama artık hayata daha pozitif bakacaksınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 9-15 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 11 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay;

Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 9-15 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 11 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak;

Gelecek yıllarla ilgili planlar yapabilirsiniz. Öğle saatlerinde arkadaşlarınızla fikir ayrılığına düşebilirsiniz. Planlarınız iptal olabilir. Uluslararası konularla ilgileneceğiniz zamanlar var. İşten gelen fırsatları iyi değerlendirmeye çalışın. Meslek gruplarıyla iletişim artabilir. Akşam saatlerinde gevşemeniz için uygun koşullar oluşacaktır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 9-15 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 11 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova;

Tansiyonlu konuşmalar içerisinde olabileceğin 11 Mart’ta konuları abartmaya ve olmadık yerlere taşımaya yatkın olabilirsin. Kimsenin senin ne yapman gerektiğini söylemesine tahammül edemiyorsun. Akşam geç saatlerdeki açıların etkisiyle aşırı reaksiyon gösterebilirsin. İş hayatınızda kimi sorunlar yaşayabilirsiniz. Kriz yaratan durumlara karşı hazırlıklı olmanız gereken bir gündesiniz. Finansal konulardan dolayı kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Öğle saatlerinde verdiğiniz kararları değiştirmek isteyebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda düzenlemeler yapacağınız zamanlar olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 9-15 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 11 MART 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık;

Yeni bir iş yeni bir dönem mi geliyor. Evet bugünlerde yeni bir iş konusu gündeme gelebilir. Bu konuda çevrenizdekilerden de büyük destek göreceksiniz. Bu destek sizi ruhen güçlendirecek. Aşk hayatınızda partneriniz sizi yeterince dinlemiyor gibi düşüyorsunuz. Ancak bu ikili bir iletişim sonuçta. İletişime açık olun ve sorunları konuşarak halledin derim. Sağlığınıza da dikkat edin yoğun bir tempo sizi bekliyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 9-15 Mart 2020 Nuray Sayarı

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI KİMDİR?

Astrolog Nuray Sayarı 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da ailesinin en büyük kız çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Kahireli olan Nuray Sayarı henüz 40 günlükken zatürre ile birlikte havale geçirip öldü sanılarak morga kaldırılmış, sonradan ölmediği anlaşılmıştır. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi vardır.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Sayarı, Kahire’de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan’a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başlayan Nuray Sayarı’ın anneannesi de çok eski bir Astrolog.

Astroloji ve tarot bilimi ile ayarı, günlük, aylık burç yorumları da yapmakta, düşünce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmaktadır.

Kendi hayatında yaşadığı başarıların, pozitif düşünce gücüne bağlı olduğuna inanan Nuray Sayarı, Astrolojinin bilimsel, felsefi ve sezgisel boyutlarını inceleyerek, kişinin kendisini ve diğer insanları anlamak için astrolojiyi psikolojik bir araç olarak nasıl kullanacağını açıklamaktadır. İnsanların haritasındaki kimiz, neyiz, nasıl bir hayat yaşayabiliriz, sorularını, nasıl ve ne zaman çözebileceği konusunda yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda düşünce gücüyle ilgilenen ve her bireyin özelliği olan düşünce değiştirme konusunda belli seanslar yaparak bireylere yardımcı olmaktadır. Sayarı, insan hayatında çok önemli olan pozitif düşünce gücünü kullanmayı da öğretiyor.

Nuray Sayarı, 2015 yılında Manisa‘nın Soma ilçesine 16 derslikli bir ilkokul yaptırıp hizmete soktu.

Nuray Sayarı, ismi açıklanmayan bir iş adamı ile 1989 yılında evlendi. Sayarı'nın bu evlilikten iki oğlu vardır.

Nuray Sayarı Kitapları Nelerdir?

Rastlantı Yoktur Neden Vardır

Parçalanan Ruhlar

Astroloji ve Burçlar 2012

Fedakarlık İçindeki Gücün Sırrını Keşfet

İçindeki Gücün Sırrını Keşfet

2013 Astroloji ve Burçlar

2013 Astroloji ve Burçlar Ajandası

2012 Astroloji ve Burçlar Ajandası

Aşk Kuantumu

Dilek Kartları

Beyaz Mucizeler

Astroloji & Burçlar 2015

2015 – Astroloji ve Burçlar Ajandası

Astroloji Burçlar 2016