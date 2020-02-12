Günlük burç yorumları 12 Şubat 2020 Nuray Sayarı, 12 Şubat 2020 Çarşamba değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI | 12 ŞUBAT ÇARŞAMBA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 12 Şubat Çarşamba günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 12 Şubat 2020 Çarşamba günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Koç;

Bugün kendinizi boş, tamamen aşağılanmış ve dışlanmış hissedebilirsiniz! Bu durum sizi maneviyata biraz daha meyilli hissettirebilir.

Meditasyon ve dua etmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Eğer psikolojinizin bozulduğunu hissederseniz, hiç vakit kaybeden destek almayı deneyebilirsiniz. Unutmayın; insanın kendine değer vermesi, olmazsa olmazdır! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

10 - 16 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Boğa;

Bugün güne çok heyecanlı bir şekilde başlayabilirsiniz. Bu heyecanınızın ve enerjinizin sebebi ise tamamen içinizde bulunan ümidiniz olacak. Ne yaşarsanız yaşayın içinizdeki enerjiyi hiçbir zaman kaybetmiyorsunuz. Yaşadığınız pek çok sıkıntı var ve bu sıkıntıları aşmak konusunda çok zorluk yaşıyorsunuz. Önceleri güçlü bir şekilde dursanız da gün geçtikçe yavaş yavaş direncinizi kaybediyorsunuz.

Aşk hayatınız konusunda derin düşüncelere dalabilirsiniz. Partnerinizin sizin verdiğiniz değeri hak etmediğini düşünebilirsiniz. Bu durumu kendi kendinize düşünmeli ve bir karara varmalısınız. Sağlığınızla ilgili bazı problemler gün yüzüne çıkabilir, göz ardı etmemeniz de fayda var. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

10 - 16 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili İkizler;

Partnerinize veya kendinize olan güveniniz bugünlerde biraz yıpranabilir. Konulara biraz daha temkinli bakmaya ve aklınıza ilk geleni söylememeye gayret etmenizi tavsiye ediyorum. Biraz daha düşünerek konuşmanız ilişkinizin sağlığı yada kurmak istediğiniz duygusal ilişkinin yönü için çok önemli…Ailenizde bu sıralar çok güzel gelişmeler oluyor yada eli kulağında olacak. Bu durumun keyfini çıkartmaya çalışın. Aile kavramının aslında ne kadar güzel bir olgu olduğunu siz zaten biliyorsunuz. Bu dönem size gereksiz kırgınlıklar yaşadıklarınız ile barışma. Daha mutlu bir aile hayatı imkanı sunuyor olacak. Olumlu yönde değerlendirmenizi tavsiye ediyoruz…

İnsanlar hakkında kesin hükümler vermekten kaçınmalısınız. Özellikle bu süreçte yapacağınız bazı yorumlarla karşı karşıya kalma ihtimaliniz artıyor. Kınadığınız bazı olayların aynıları ile sınanmak üzere olabilirsiniz. Etrafınızdakilerin yaladıkları ile ilgili biraz daha uzaktan bakmanızı olaya hakim olmaya çalışmanız fakat yorumdan uzak durmanızı öneriyoruz. Olayı anlamanız çok yakın bir zamanda yaşayacağınız benzer bir olayda size kılavuzluk edecektir. Yorum yapmanız ise aynı şekilde yargılanmanıza sebep olacaktır. Bu durum hem içinde olduğunuz zor duruma yardımcı olmayacak hem de bu durumun zorluğunun yanına 1 zorluk daha ekleyecektir…Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

10 - 16 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yengeç;

Uzun süredir düşündüğünüz değişimler konusunda sevineceğiniz gelişmeler olabilir. Coşkularınıza yenik düşmeyin. Son günlerde yakın çevrenizde bulunan kişinin size ilgisini görmezlikten gelmeyin. Bugünlerde harcamalara ve sağlığınıza dikkat.

Özellikle akşam yemeklerinden sonra, yeme-içme konusunda ipin ucunu kaçırıyorsunuz. Bunu yapmayın. Yoksa bu sizi aşağı çeker. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

10 - 16 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Aslan;

Zamanında bildirilmediği için adınıza gelecek olan bir ödemeyle siz de şaşırabilirsiniz. Sorumluluğu tek başınıza yüklenmektense bir başkasının sebep olduğu bu durumda yasal haklarınızı arayarak hareket etmeniz daha uygun olacaktır.

Aile bireylerinizle sizi yakınlaştıran bağlarınız her zamankinden daha kuvvetli bir hale geldi. Bu olumlu etki hem iş hem de özel yaşamınızda daha sağlıklı ve doğru kararlar almanıza yardımcı olacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

10 - 16 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Başak;

Hafta ortasında maddi konularınla ilgileniyorsun. Bu doğrultuda özellikle iş hayatına odaklanıyorsun. Çalışmıyorsan bir işe girmeyi düşünmeye başlayabilir, bu dönemde başvurular yapma girişiminde bulunabilirsin.

Var olan bir işin söz konusu ise iş değişikliği düşünebilirsin. Ne kadar şanslı olsan da elbette bu kararları hızlı almamalısın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

10 - 16 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Terazi;

Jüpiter siz şans vermeye devam ederken, bugün Ay karşıt burcunuz Koç'ta ilerlemekte ve düşüncelerinizde karışıklık yaratmaktadır. Birlikte oluğunuz kişinin davranışlarından yanlış etkileneceksiniz.

Fikir çatışmaları yaşamaktan sakınmalı ve bu geçici durum için, kendinizi zorlamamalısınız. Israrcı olmak size çok şey kaybettirebilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

10 - 16 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Akrep;

Haftanın üçüncü gününde, yakın çevrenizle olan iletişiminizde normalden daha ciddi yaklaşımlar ortaya koyabilir ve sorumluluk bilinciyle hareket edebilirsiniz. Bugün, kuracak olduğunuz iletişimlerin farklılık göstermesi, karşınızdaki insanların şaşkınlığını gizleyemeyeceği anlamına da geliyor. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda samimi yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Birlikteliğinize olan ilginiz üst seviyelere ulaşmakta ve bu da var olan ufak tefek sorunların bu sayede ortadan kalkabileceğine işaret ediyor. Duygusal iradenizi yüksek tutmanız gereken bir gün.

İş ve kariyer hayatınızda bugün, sizin için önemli olan şeyleri yerine getirmek isterken beklenmedik engellemeler ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Kendinize olan güveninize işte tam da bu an da ihtiyaç duyabileceğiniz bir gün. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

10 - 16 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Yay;

Son zamanlarda bazı gergin ortamlarda bulundunuz ve artık bunları atlatıp duygusal yaşamınızda ki o huzura geri dönmek istiyorsunuz. Gergin ortamlar ruh halinizi olumsuz etkiliyor ve bunu iş hayatınıza yansıtıyorsunuz.

Biraz iletişimle bu durumu halledebilirsiniz. Kariyerinizde amaçlara adım adım yaklaşıyorsunuz, kendinize biraz daha güvenmelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

10 - 16 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Oğlak;

Eğer ailenizle veya bir gayrimenkul projesiyle ilgili perde arkasında çok çalıştığınız bir iş varsa, bunu herkese açıklamadan önce biraz daha beklemek iyi olabilir. Gökyüzüne bakılırsa 1 hafta sizin için yeterli.

İşlevlerini daha iyi yerine getirebilen aileler sağlıklı, yani işlevsel aile olarak da adlandırılırlar. İşlevsel ailelerde, bireylerin birbirlerini cesaretlendirmesi, desteklemesi, aile üyeleri arasında etkin iletişim, güvenli bağlanma, birlikte zaman geçirmeye istekli olma, rollerin açık olması ve bireysel fikirlere, kişisel farklılıklara saygı duyma gibi özellikler bulunmaktadır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

10 - 16 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Kova;

Eğer uzun süredir hayata geçirmek için çalıştığınız bir projeniz varsa, şimdi bir atılım yapabilirsiniz. Ancak yine de, kaynaklarınızı etkin bir şekilde tahsis etmeli ve dikkatsizlik etmemeli ya da başarı sarhoşluğuna kapılmamalısınız.

Çevrenizden gelecek yardım ve tavsiyeleri kabul edin, böylece çok daha farklı bir sonuç elde edebileceksiniz. Ancak kendi kabiliyetinizden de şüpheye düşmeyin, sandığınızdan çok daha önem taşıyabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

10 - 16 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA

Sevgili Balık;

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. İkili ilişkilerinizde uyum sağlamaya çalışabilirsiniz. Ailevi konuların üzerine fazla gitmemeye özen göstermelisiniz. Çıkacak huzursuzluk sizi de etkileyebilir. Sorumlu olduğunuz konularda dikkatsizlik yapmanıza neden olabilir. Gün içindeki değerlendirmelerinize dikkat edin.

Yeni fikirlere olan ilginiz bugün normalden daha güçlü. İnsanların söylediklerini dinleyin ve tanıştığınız her insandan bir şeyler öğrenebileceğinizi unutmayın. Karşılaştığınız her durumdan bir ders çıkarabilirsiniz. Beyninizi vücudunuzun diğer kısımları gibi düzenli olarak çalıştırın. Bunu yapabilmek için, ona hep istediği gibi günlük olarak uyardığınızdan emin olmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

10 - 16 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOÇ BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında Koçlar, sosyal ilişkilerinde yeniden harika olacak. Yıldızlar, bu dönemde kurulacak arkadaş ilişkilerinin uzun vadeli olacağını söylüyor. İnsanlar ve de onlarla birlikte yaşadığınız keyili zamanlar sizi yeni düşüncelerle zenginleştirecektir. İş yerinde, ihmal konusunda ve görünüşte önemsiz hatalarla ilgili olarak dikkatli olun. Bir iş görüşmesi ya da başka bir önemli toplantı sizi bekliyorsa kendinizi hazırlamak için yeterince zaman ayırın. Hiçbir şeyi hafife almayın. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BOĞA BURCU YORUMU 2019

Aralık çok istikrarlı bir aydır. Şu an, özellikle de para durumları söz konusu olduğunda uzun vadeli planlar için en iyi zamandır. Diğer yandan Boğa burcu, aile sorunlarına karşı dikkatli olmalıdır. Yaşadığı zorluklar konusunda kendisine yardım etmek istediğiniz üzgün kişinin güvenini kazanmak zorundasınız. Belki uzun süre patronunuzun dikkatini çekmek için uğraştınız, ama sonunda buna değer olmadığını göreceksiniz. Kronik sağlık sorunlarını göz ardı etmeyin. Uygun bir uzman arayın.

NURAY SAYARI ARALIK AYI İKİZLER BURCU YORUMU 2019

Aralık'ta İkizler, ilişkilerin ve ailenin uyum içinde olduğu tek burç olacaktır. En çok Noel'de eğleneceksiniz. Bu dönemde aynı zamanda yeni deneyimler de bekleyebilirsiniz. Kişiliğinizi yeni bilgilerle zenginleştirecek bir kişi ile tanışacaksınız. Çeşitli şeyleri fark edeceksiniz ve çok olgun bir kişilik kazanacaksınız. Akşam yemeği yaptığınızda zoru deneyin. Bunu bir deneyim haline getirin ve damak tadınızı şımartın. Yorgun olsanız bile akşam temizlikten kaçınmamalısınız. Bir gün bir şey olmaz, ama uzun vadede bu hiç iyi değil.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YENGEÇ BURCU YORUMU 2019

Yengeç burcu bu Aralık ayında geçen yılı gözden geçirecek. Arkanızda büyük bir başarınız var ve haklı olarak kendinizle gurur duyabilirsiniz. Sadece bunu çok açığa vurmayın. Sizi kötüye kullanmaya ve başarınızın en azından bir kısmını çalmaya çalışan kıskanç kişilerle her yerde karşılaşabilirsiniz. Eğer çok fazla işiniz olduğunu düşünüyorsanız, önceliklerinizi ayarlamalı veya bir program hazırlamalısınız. Vücudunuza saygı duyun, bu yüksek derecede ayarlı hızda sonsuza dek devam edemezsiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI ASLAN BURCU YORUMU 2019

Aralık ayında şımarmaktan korkmayın. Bu zorlu yılın ardından bunu kesinlikle hak ediyorsunuz. Örneğin, kendinizi olağanüstü bir deneyimle ödüllendirin. Ruh haliniz daha iyi olacak ve çevrenizde görünecek ve size karşı kötü niyetli olan kişi tarafından bile keyfiniz kaçırılamayacak. Onunla rahatlıkla ilgileneceksiniz. Bir kitap okumayalı uzun zaman oldu. Bir şans verin. Eğlenceli olacağını göreceksiniz. Kendinizi düşünün ve vücudunuzu dinleyin. Sınırları her zaman aşmamalısınız. Bu akşam için daveti reddedin ve dinlenin.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BAŞAK BURCU YORUMU 2019

Aralık ayı ile birlikte kariyerinizde bir değişiklik yapma şansı nihayet gelecektir. Artık yıldızlar daha istikrarlı ve olumlu bir konumdadır ve Başak burcunun iş alanında harikalar yaratacaktır. Zaman çok daha çabuk geçecek ve herhangi bir çaba sarfetmeksizin, tüm görevleri kolaylıkla başarabileceksiniz ve acil sorunlara çözüm bulacaksınız. Çalışmaktan yine keyif alacaksınız. İşten erken ayrılmanın cezbediciliği büyük olacaktır, ama siz karşı koymalısınız. Neyin yanlış gidebileceğini asla bilemezsiniz. Bir süredir dışarıda insanların içinde olmamıştınız. Örneğin bir filme gidin. Cildinize özen gösterin. Stres son zamanlarda yüzünüzde biraz fazla boy göstermiş görünüyor.

NURAY SAYARI ARALIK AYI TERAZİ BURCU YORUMU 2019

Bu yıl üstesinden gelmek zorunda olduğunuz tüm zorluklara rağmen Aralık ayında mutlu olduğunuzu ve hayatınızın tüm sorunlarınızdan ve meselelerinizden bağımsız olarak güzel olduğunu göreceksiniz Bu yıl Terazi burcunu gerçekten zenginleştirdi. Tüm olumsuz deneyimler kötü sonuçlar doğurmak zorunda değildir. Bu durumlar sayesinde öğrenirsiniz. İntikam almayı düşünmeyin çünkü iş arkadaşınız sizden daha iyi yapıyor. Kötü şans sizin aleyhinize olabilir. Eşinizle ya da bir arkadaşınızla konuşun ve bir baloya gidin. Bu, yılın sosyal olayıdır ve ortam buna gerçekten değer.

NURAY SAYARI ARALIK AYI AKREP BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık boyunca, enerjinizi kariyerinize doğru yönlendirmeniz önerilir. Özellikle en gayretli olanlara kariyerde ilerleme veya ikramiye şeklinde geri dönüş olabilir. Aynı zamanda etrafınıza daha dikkatli bakmaya başlayın. Akrep burcu, tarihler için yapılan davetiyeleri reddetmelidir. Squash veya diğer raket sporlarını deneyin. Bu sizin enerjinizi yenileyecektir. Son zamanlarda sağlıklısınız, bunu bozmayın. Daha sonra ciddi sorunlarınız olabilir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI YAY BURCU YORUMU 2019

Aralık size sonunda huzur ve uyum getirecektir. Bir süreliğine gevşemek, derin bir nefes almak ve geçen yılı değerlendirmek için zamanınız olacak. Yay burcu kişiliğiyle ilgili büyük bir ilerleme kaydetti. Artık daha dengelisiniz ve stresle daha kolay başa çıkabilirsiniz. Şu anda hiçbir şey Noel'inizi bozamaz. Patronunuzdan sakınmalı ve bütün işi hemen bitirmelisiniz, böylece daha fazla sıkıntınız olmaz. Eğer alışveriş yaparken gerçekten gözünüze takılan ev yapımı bir şeylere baktıysanız, tereddüt etmeyin, satın alın. Kendinizi şımartabilirsiniz ama aynı zamanda başkalarını da düşünün.

NURAY SAYARI ARALIK AYI OĞLAK BURCU YORUMU 2019

Bu yılın son ayı Aralık'ta pişmalıklar olmadan tamamen keyif alacaksınız. Geri dönüp önceki olayları incelemek için de zaman bulacaksınız. Ne iyiydi ve neyi geliştirmek istiyorsunuz. Bu dönemde kişisel olarak olgunlaşacaksınız ve önceliklerinizi doğru belirleyeceksiniz. Oğlaklar arkalarında başarılı bir yıl bıraktılar. Bir ödül veya övgü bekleyebilirsiniz. Patronunuzun iyi bir ruh halinde olması olasılığı var. Bir müze ya da sergi ziyaret edin. Eğlenecek ve belki de yeni bir şeyler öğreneceksiniz.

NURAY SAYARI ARALIK AYI KOVA BURCU YORUMU 2019

Kova burcunun kariyeri söz konusu olduğunda, yılın sonu istikrarlı bir dönem getirecektir. Kısa günlerin ve sıkıcı olayların çalışma temponuzu düşürmek için sizi yavaşlatmasına izin vermeyin. Çok fazla pasiflik asla iyi bir fikir değildir. Aralık ayında, sağlığınızı ve koruyucu önlemlerinizi de düşünmelisiniz. Noel'de hasta olmak istemezsiniz. Diğerleri yapsa bile siz kesinlikle tembellik yapmamalısınız. Patronunuz çabalarınızın farkına varacak. Eğer kilo vermek istiyorsanız ilk etapta alkolü azaltmanız gerekir.

NURAY SAYARI ARALIK AYI BALIK BURCU YORUMU 2019

Eşleriyle henüz karşılaşmamış olan Balıklar Aralık ayında sosyalleşirken ve flört ederken bol bol eğlenceli vakit geçirebilirler. Hatta bunu bilmeden, karşı cinsi cezbedeceksiniz ve yeni kişilerle tanışmanız çok kolay olacak. Bu burç yorumlarına göre, Noel'in keyfine en çok aile çevresinde varacaksınız. İş arkadaşlarınız sizi kıskanıyorlarsa, yaptığınız şeyle ilgili yanlış bir şey olup olmadığını düşünün ve daha iyi olmaya çalışın. En yakınlarınızı ihmal etmemeye dikkat edin, programınızda onlar için bira zaman bulabilirsiniz. Gerçekten mutlu olacaklardır.