Nuray Sayarı 15 Şubat 2020 Cumartesi burç yorumu

Günlük burç yorumları 15 Şubat 2020 Nuray Sayarı, 15 Şubat 2020 Cumartesi değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 15 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI | 15 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 15 Şubat Cumartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 15 Şubat 2020 Cumartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Koç;

Ay Akrep burcunda ilerlemeye devam ediyor. Partnerinle aranda ortak paylaşımlarınızla ilgili konularda bugün birtakım konular gündeme gelebilir. Bu alandaki kontrolü ele almak isteyebilirsin. Konuları karşılıklı konuşmak için sabah erken saatler en uygunu gözüküyor.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Boğa;

Sevgili Boğa; seni bir süredir rahatsız eden sorunu bugün, çözüme kavuşturman mümkün gibi görünüyor. İkili ilişkindeki problemleri çözmeye başlarken; yeni başlangıçların da olması mümkün. Dönüşüm için uygun günlerdesin ve dikkatini elde etmek istediğin konulara verirsen; kolaylıkla üstesinden gelebilirsin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili İkizler;

Yönetici gezegenin Merkür'ün Ay ile üçgen aşağıda olacağı 00:43 civarında sezgilerin hayli kuvvetli olabilir. Birileriyle konuşmak için fırsat kolluyorsan bu saatleri değerlendirebilirsin. Aynı zamanda senin için önemli kadın figürleri ile iletişiminde bugün hayli iyi olacak. Sağlığına dikkat etmelisin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç;

Sevgili Yengeç; iç disiplinin mükemmel ilerlerken, duygularına daha mantıklı ve sıkı bir şekilde sarılabilirsin. Son birkaç günün yoğun temposunun ardından; bugün partnerinle yapabileceğin her türlü aktivite hem fiziksel hem de zihinsel sağlığına iyi gelecektir. Partnerinle yaşadığın zamansızlık sorununun da bugün üstesinden gelebilirsin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Aslan;

Bugün ailenle ilgili büyük bir sırra vakıf olabilirsin. Estetik açıdan zevk sahibi olduğun bugünü aynı zamanda evine orijinal dekoratif objeler almak için de değerlendirebilirsin. Akşam saatlerinde kararlı yapın kafanda takıntı haline gelmiş bir konuyu çözmene yardım edecek.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Başak;

Sevgili Başak; inançlarına ve tutkularına bağlı olman bugün sözlerini oldukça etkili ve ağzından çıkacak kelimeleri oldukça güçlü kılacaktır. Dostlarınla mantıklı ve doğru bir iletişim halinde olup ilerde yapacağın çalışmalarda onların fikirleri sana olumlu motivasyon sağlayabilir. Bazı arkadaşlarının gizli sırları bugün ortaya çıkabilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Terazi;

Sahip olduğun yeteneklerini ortaya koymak ve nasıl para kazanabileceğini bulmak açısından bugün iyi bir fırsat olabilir. Estetik zevkinden yararlanmak isteyen arkadaşların seni evlerine davet edip senden fikir almak isteyebilirler. Hafta sonu olmasına rağmen yoğun bir gün geçirebilirsin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Akrep;

Sevgili Akrep; bugün kendini oldukça motive olmuş hissedebilir ve güne enerjik başlayabilirsin. Burcunda ilerleyen Ay; her şey yoluna koymana yardımcı olurken, karşındakileri de etkileyecek fikirler ve süslü söylemler dile getirmeni sağlayacaktır. Hızlı düşünmene rağmen; duygusal korkuların yüzünden bazı tereddütlerin olabilir.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yay;

Ruhsal dünyan hayli etkileyici çalışıyor olacak bugün. Duygusal anlamda enerjin çok yüksek. Ele aldığın her konuyu titizlikle ve derinlemesine araştırma ihtiyacın da olabilirsin. Ay ve Jüpiter arasındaki uyumlu açının etkisiyle de insanlara karşı hoşgörünü gün boyunca kaybetmeyeceksin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak;

Sevgili Oğlak; bugün yaratıcı düşüncelerindeki başarılı performansı her alanda doğru kullanabilirsin. Çalışmalarında veya ikili ilişkilerinde bazı konularda boşa kürek çektiğini hissedebilirsin. Ancak etrafındaki güvenilir insanlar seni endişelerinden kurtarabilir. Yeter ki sen hedef ve isteklerini tüm içtenliğinle paylaş.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Kova;

İnsanlar senin onlara yol göstermene ihtiyaç duyuyor. Bugün dikkat çekici rüyalar görebilirsin. Sabah bütün aileni birlikte görmek isteyebilirsin. Mutlu giden evliliğin seni psikolojik anlamda güçlü hissettiriyor. Sevdiklerinle birlikte güzel bir gün geçireceksin.

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Balık;

Sevgili Balık; bugün araştırmacı kimliğinin ortaya çıkmasıyla birlikte, akademik veya bir etkinlik için seyahate çıkma ihtimalin olabilir. Dikkatini ve enerjini toparlamak adına küçük kaçamaklar sana iyi gelecektir. Gün içinde planlı, programlı olmak ve atacağın her adımı önceden hesaplamak isteyebilirsin; hatta biraz şüpheci olabilirsin.

NURAY SAYARI KİMDİR?

Astrolog Nuray Sayarı 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da ailesinin en büyük kız çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Kahireli olan Nuray Sayarı henüz 40 günlükken zatürre ile birlikte havale geçirip öldü sanılarak morga kaldırılmış, sonradan ölmediği anlaşılmıştır. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi vardır.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Sayarı, Kahire’de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan’a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başlayan Nuray Sayarı’ın anneannesi de çok eski bir Astrolog.

Astroloji ve tarot bilimi ile ayarı, günlük, aylık burç yorumları da yapmakta, düşünce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmaktadır.

Kendi hayatında yaşadığı başarıların, pozitif düşünce gücüne bağlı olduğuna inanan Nuray Sayarı, Astrolojinin bilimsel, felsefi ve sezgisel boyutlarını inceleyerek, kişinin kendisini ve diğer insanları anlamak için astrolojiyi psikolojik bir araç olarak nasıl kullanacağını açıklamaktadır. İnsanların haritasındaki kimiz, neyiz, nasıl bir hayat yaşayabiliriz, sorularını, nasıl ve ne zaman çözebileceği konusunda yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda düşünce gücüyle ilgilenen ve her bireyin özelliği olan düşünce değiştirme konusunda belli seanslar yaparak bireylere yardımcı olmaktadır. Sayarı, insan hayatında çok önemli olan pozitif düşünce gücünü kullanmayı da öğretiyor.

Nuray Sayarı, 2015 yılında Manisa‘nın Soma ilçesine 16 derslikli bir ilkokul yaptırıp hizmete soktu.

Nuray Sayarı, ismi açıklanmayan bir iş adamı ile 1989 yılında evlendi. Sayarı'nın bu evlilikten iki oğlu vardır.

Nuray Sayarı Kitapları Nelerdir?

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Parçalanan Ruhlar

Astroloji ve Burçlar 2012

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2013 Astroloji ve Burçlar

2013 Astroloji ve Burçlar Ajandası

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Aşk Kuantumu

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Astroloji & Burçlar 2015

2015 – Astroloji ve Burçlar Ajandası

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