Günlük burç yorumları 18 Şubat 2020 Nuray Sayarı, 18 Şubat 2020 Salı değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 18 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI | 18 ŞUBAT SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 18 Şubat Salı günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 18 Şubat 2020 Salı günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 18 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Koç;

İlişkilerinizde şifalandırma, başka insanların duygularına önem verme ve aynı zamanda onların söyleyecekleri her şeyi dikkate alma konsunda özenli davranacağınız bir döneme giriş yapıyorsunuz. Ayrıca duygusal ilişkilerinizde tutkulu zamanlar sizi bekliyor. Bundan dolayı duygusal hisler barındırdığınız kişilere kalbinizi açabilir veya evlilik teklifi edebilirsiniz.

Gün içinde kalben ve fikren aynı zamanda zihinsel olarka doğru kararlar vereceğiniz zamanlarda gergin ve stresli davranmamanızda fayda vardır. İçsel gerginliğiniz fazla olsa bile duygularınızı ve hislerinizi kontrol altında tutmalısınız. İçinde bulunduğunuz dönemde iletişiminizin ön plana çıkacak ve akrabalık ve arkaşlık ilişkilerinizi ilerleteceksiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 18 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Boğa;

Bugün olayların gidişatı sizi fazla hayal kırıklığına uğratmasın. Planlarınıza rağmen pek ilerleme kaydedemeyebilirsiniz. İşler istediğiniz gibi gitmeyince suçu başkalarına atma kolaylığına kaçmayın. Gerçekçi olmayan beklentileriniz yüzünden hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz.

Yine de vazgeçmeyin ve halen elinizde olan fırsatlardan faydalanın. Her şeyi zorlayarak oldurmak yerine, biraz daha mütevazı davranın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 18 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili İkizler;

Şimdi daha duygusal kararların arifesindesin. Duyguların, hislerin ön planda. Düşüncelerin merhamet içeriyor, hassaslık içeriyor, şefkat içeriyor. Sen önce içindekileri oku, sonra önsözü okumaya başla. Ardından girişi okumaya başlayabilirsin. Ve kariyer planında uzun vadede mantık devre dışında kalabileceği için, kararlarını iyice tartmalısın.

Vereceğin duygusal kararlar sonradan sana sıkıntı yaratmasın. Bir diğer yönüyle. Belki de kariyerine birazda duygularını karıştırmalısın. Duyumsadığın işlere kendini açmayı öğrenmen gerekiyordur belki de. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 18 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Yengeç;

Haftanın ikinci gününde, çevrenizde bulunan insanlara karşı normalden daha sıcak yaklaşımlarda bulunabilirsiniz. Duyarlılığınız da iki katına çıkabilir. Karşılaştığınız her şeyi sevgi ile kucaklama ihtimaliniz var. Ayrıca, sağlık ve eğitimle ilgili konularda da biraz daha dikkatli davranmaya başlıyorsunuz. Sorun ve sıkıntıları giderme yolunda önemli adımlar atma ihtimaliniz var. Gelişmeleri yakından takip edebileceksiniz.

Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda sizi rahatsız eden herhangi bir durumu öncelikli olarak birlikte olduğunuz kişiyle konuşmaya kararlı olmalısınız. Geriye çekilmenin, ilişkinizden uzaklaşmanın herhangi bir mantığı olmayacağını bilmelisiniz. Gereksiz uzaklaşmalar, her şeyin daha da olumsuzluk içerisine girmesine neden olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 18 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Aslan;

Bugün meşguliyetiniz hiç bitmeyebilir! Görünüşe göre bugün pastanın en büyük dilimini alabilir ve belki de üzerine krema bile koyabilirsiniz! Harika bir iş günü geçirmeniz muhtemeldir. Resmi görüşmeler ve ilişkilerde bulunabilirsiniz.

Ayrıca, iş durumunuzu değerlendirmeye çalışırken kendinizi toplantıdan toplantıya koşarken yakalayabilirsiniz. Böyle uzun ve yorucu bir günün ardından, akşamın ilerleyen saatlerinde sevgilinizle sakin bir akşam geçirmek isteyebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 18 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Başak;

Sosyal çevrenizle alakalı bazı yeni kararlar alabilirsiniz. Sizi aşağıya çeken insanlardan uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Bunu yaparken de uğradığınız haksızlıkları konuşmanız doğru olmayacaktır. Biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor.

Duygularınızı denetlemeye çalışın. Geleceğe yönelik beklentilerinizin olumlu olması adına gayret göstermeniz gerekiyor. Gerçekçi olduğunuz takdirde hiç bir sorun yaşamayacaksınız. Partnerinizle aranızda bugün bazı yakınlaşmalar yaşayabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 18 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Terazi;

Bugün ilişki hanenizi etkileyen Yeni Ay, önümüzdeki iki aylık zaman diliminde size güzel sürprizler hazırlayacak. Özel biriyle tanışıp, birlikte iyi zaman geçirmeye başlayacaksınız.

‘Aşk’ın tanımının ne olduğu, aşık olduğumuzu nasıl anlayacağımız, hissettiğimiz duygunun aşk mı sevgi mi olduğu gibi konular yıllardır bilim dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Duygularınızı anlamak ve tanımlamak konusunda çok fazla kafa yormayın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 18 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Akrep;

Partnerinize fazla zaman tanıdığınızı düşünüyorsunuz. Ancak içinizde onsuz yapamayacağınıza dair bir his var. Bu his sizi çıkmaza sokmasına izin vermek istemiyorsunuz hem sevgi dolu hem de dikkatlisiniz. İş hayatınızda bulunduğunuz konumda mutlusunuz ve bu size akılcı kararlar almayı sağlıyor.

Maddi anlamda kendi kazancınızı sağlıyor hatta artırabiliyorsunuz bile. Biraz kuşkucusunuz ve bu yanınızı sevmeseniz de elinizde olmayan bir durum. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 18 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Yay;

Yeni hedefler koyabileceğiniz ve hızlı hareket edeceğiniz gününüzdesiniz. Artan iş yükünüze rağmen, pek çok konuyu halledebilecek ve başarılı olmanın sonuçlarını görebileceksiniz. Yapıcı planlar ve işe ait yeni organizasyonlar sizi öne çıkarabilir.

Üstlerinizden destek ve onay görmeniz kariyer konusunda önemli ilerlemeler elde edebileceksiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 18 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Oğlak;

Duygusal açıdan kendinizi oldukça güçlü hissedeceksiniz hatta bu gün istediğiniz bir çok şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Daha önce sizi rahatsız eden bir konu üzerinde düşüneceksiniz hatta onun çözümünü bile yapabilirsiniz.

Bir fikir çatışmasında daha güçlü çıkacaksınız. Maddi konularda dengeli davranmayı başarıyorsunuz ancak bunu uzun süre devam ettirebilirsiniz karlı çıkacaksınız. Objektif bakış açınız sizi güçlü kılıyor ve bu bakış açısını değiştirmemelisiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 18 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Kova;

İlişkinizde mutlu günler geçirmeseniz de, sevgilinizin sempatik tavırları sizi çok etkiliyor. Bazen onsuz yolunuza devam etmeyi düşünseniz de bunun kendi içinizde neler yaratacağına bir anlam da veremiyorsunuz.

Duygularınızdan emin olmadan hareket etmemelisiniz. Parlak zekanız sayesinde çoğu zaman, söylediğiniz fikirler uygulama görüyor. Ailenizin serzenişlerine kulak vermelisiniz ve onlar sizin kötülüğünüzü istemiyor bunu unutmamalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 18 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Balık;

Haftanın ikinci gününde duygusal olarak değişken hissediyorsun. İç dünyanı sakinleştirmek isteyeceksindir. Bu karmaşa nedeniyle insanlarla anlaşmak senin için pek kolay olmayacak. Biraz daha uyumlu davranmaya çalışmalısın.

Diğer taraftan, bu günlerde kariyerinle ilgili yeni adımlar atıyorsan büyük yüklerin altına girmemelisin. Aksi takdirde bu işlerin yarım kalabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI KİMDİR?

Astrolog Nuray Sayarı 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da ailesinin en büyük kız çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Kahireli olan Nuray Sayarı henüz 40 günlükken zatürre ile birlikte havale geçirip öldü sanılarak morga kaldırılmış, sonradan ölmediği anlaşılmıştır. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi vardır.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Sayarı, Kahire’de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan’a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başlayan Nuray Sayarı’ın anneannesi de çok eski bir Astrolog.

Astroloji ve tarot bilimi ile ayarı, günlük, aylık burç yorumları da yapmakta, düşünce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmaktadır.

Kendi hayatında yaşadığı başarıların, pozitif düşünce gücüne bağlı olduğuna inanan Nuray Sayarı, Astrolojinin bilimsel, felsefi ve sezgisel boyutlarını inceleyerek, kişinin kendisini ve diğer insanları anlamak için astrolojiyi psikolojik bir araç olarak nasıl kullanacağını açıklamaktadır. İnsanların haritasındaki kimiz, neyiz, nasıl bir hayat yaşayabiliriz, sorularını, nasıl ve ne zaman çözebileceği konusunda yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda düşünce gücüyle ilgilenen ve her bireyin özelliği olan düşünce değiştirme konusunda belli seanslar yaparak bireylere yardımcı olmaktadır. Sayarı, insan hayatında çok önemli olan pozitif düşünce gücünü kullanmayı da öğretiyor.

Nuray Sayarı, 2015 yılında Manisa‘nın Soma ilçesine 16 derslikli bir ilkokul yaptırıp hizmete soktu.

Nuray Sayarı, ismi açıklanmayan bir iş adamı ile 1989 yılında evlendi. Sayarı'nın bu evlilikten iki oğlu vardır.

Nuray Sayarı Kitapları Nelerdir?

Rastlantı Yoktur Neden Vardır

Parçalanan Ruhlar

Astroloji ve Burçlar 2012

Fedakarlık İçindeki Gücün Sırrını Keşfet

İçindeki Gücün Sırrını Keşfet

2013 Astroloji ve Burçlar

2013 Astroloji ve Burçlar Ajandası

2012 Astroloji ve Burçlar Ajandası

Aşk Kuantumu

Dilek Kartları

Beyaz Mucizeler

Astroloji & Burçlar 2015

2015 – Astroloji ve Burçlar Ajandası

Astroloji Burçlar 2016