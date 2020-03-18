Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Nuray Sayarı, 19 Mart 2020 Perşembe değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 19 MART 2020 NURAY SAYARI | 19 MART PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 19 Mart Perşembe günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 19 Mart 2020 Perşembe günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 19 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Koç;

Başlayan hеr yеni gün, Ay’la birliktе yеni döngülеr gеtirir hayata. Yеni zamanlar sunar kişiyе kеndini yеnilеmеk, kеndinin farkına varmak, niyеtini vе özünü buluşturmak için. Hеrkеsin bir başucu kitabı vardır еn zor anlarında kapağını açmaktan vazgеçеmеdiği. Sеnin başucu kitabının adı “umut” olsun… İyimsеrlik bulutları sarsın sеni… Hеr nе yaşıyorsan vе kiminlе yaşıyorsan. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 19 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Boğa;

Maddi konularda bu aralar biraz sıkışık olabilirsiniz. Ama bu uzun sürmeyecek. Kısa bir süre sonra bu sıkıntınız sona erecek. Partnerinizle aranızda oluşan küçük tartışmaların önüne geçemezseniz, bu büyüyerek ilişkinizi geri dönülmeyen tarafa sokabilir. Partnerinizle bu sorunu oturup konuşarak çözüme ulaşabilirsiniz. Maddi konularda bu aralar elinize toplu bir para geçebilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 19 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili İkizler;

Bundan sonra izleyin ve görün. Özellikle kariyer hayatınızda çok güzel gelişmeler söz konusu olacak. İlk hareketi bugün yarın hissedersiniz bile. Düşüncelerinize, duygularınıza göre hareket etmeyin. Her konuda uzmanına danışın. Zira bu ara sizin doğru karar verme mekanizmanız gölgeler altında. Size mahsus değil, hepimizinki gölgeler altında. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 19 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Yengeç;

Sevgili Yengeç; gün içerisinde yaşayabileceğin sürpriz karşılaşma, duygu ve düşüncende değişim yaratırken, daha rahat uygulamaya da sokabilirsin. Yakınlarınla fikirlerini paylaşabilir, özgürlüğüne bugün ayrı bir önem verebilirsin. Yeteneklerini daha farkı alanda kullanmanın zamanı gelmiş olabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 19 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Aslan;

Mars ve Pluto arasındaki ışıltılı birliktelik, sizin yeteneklerinizi ön plana çıkarmanıza yardımcı oluyor. Başarılarınız için alacağınız övgülere ve alkışlara şimdiden hazırlanın. Amerikan sinemasında sıkça gördüğümüz, hayatta hep başarısız olmuş, yeterince zeki, havalı, girişken olmayan karakterler için kullanılan bir sıfattır loser. Loser, yani kaybeden, beceriksiz ve bir türlü dikiş tutturamayan kişidir. Kazanan ise, hedeflerini gerçekleştirmiş, başarmış kişidir. Kazanan ya da kaybeden olmak da tamamen “hayat oyununu” hangi tarafta oynadığınıza bağlıdır. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 19 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Başak;

Monotonluk sizi sıkmaya başladı. Bugünlerde sosyal çevrenizin etkisiyle, mesleğinizle ilgili olarak yeni girişimlerde bulunmak istiyorsunuz.. Aşk hayatınızda yoğun duygular yaşadığınız, hislerinizde farklılıklar olabilir. Sevdiğinize karşı hatalı davranışlar içindesiniz. Parasal konularda hiç de tutumlu değilsiniz, dikkatli olmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı



NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 19 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Terazi;

Kişisel gelişimizin yolunuzu açıyor. Aile ve çevrenizde isteklerinizi başarıya götürmeye yardımcı olacak. Kimsenin sizi yönlendirmesine sakın izin vermeyin ve kendiniz için doğruyu siz seçin. Özel yaşamınız ile ilgili alacağınız ani kararlarda duygusal davranmayı bir kenara bırakın. Çünkü bu ilişki içinde olduğunuz insanlarla çatışmaya sokabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 19 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Akrep;

Hayatın içindesin. Ama ne kadarını yaşıyorsun? Merkeze hep başkalarını mı oturtuyorsun son zamanlarda? Yarın ve yarın ötesi… İçinde bir yerlerde “ asi çocuk” uyanabilir. Özellikle yaşadığın evle ilgili, yuvayla ilgili, daha bağımsız hareket etmek isteyebilirsin. Duvarların seni sınırlandırmasına sinirlenebilirsin. Kendine ait bir odada, dileğin kadar oturmak güzel olmaz mı? Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 19 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Yay;

Son zamanlarda yaşadığınız tesadüfler yaşanmaya devam edecek şaşırma duygusunu belli bir süre daha yaşayacaksınız. Ancak bu hayatınızın böyle devam edeceği anlamına gelmiyor. İşinizle ilgili yaşayacağınız olumsuzluklar moralinizi bozabilir ancak yine de sakin kalmalısınız. Maddi kaynaklarınız artsa da birikim yapma konusunda ki kararınız gelecek dönemlerde sizi rahatlatacak olsa da şuanınızı biraz zorluyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 19 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Oğlak;

Hayata bakış açınızı değiştirdiğiniz pazartesi sendromundan çok uzak pozitif bir hafta sizi bekliyor. Ülke dışındaki gelişmelere duyarlılığınız arttığı yabancılarla iletişime açık olduğunuz bir dönem olacak. Seyahat sayınız artarken iletişimde de yoğun bir dönem içerisine giriyorsunuz. Hukuksal ya da resmi işleri olanlar için güzel haberler gelebilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 19 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Kova;

Yeni başlangıçlar sizin için iyi olabilir. En ufak bir yenilik sizi oldukça feraha kavuşturup rahatlatacak. Alacağınız her kararın ayrıntısına dikkat edin ve buna göre hedef belirleyin. Haklı veya haksız olduğunuz ayrılıklarda eski eşiniz veya sevgiliniz size karşı planlar yapıyor olabilir. Bunun önlemini mutlaka alın ve hazırlıklı olun. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 19 MART 2020 PERŞEMBE

Sevgili Balık;

Bugün biraz yalnız kalmak istiyorsunuz. Aileniz ve çevrenizden ayrı kendi kafanızı ve ruhunuzu dinlemek istiyorsunuz. Abartmadığınız sürece sizin için iyi olabilir. Kendinizi dinlendirmiş olursunuz. Maddi konularda harcamalarınıza dikkat edin. Harcamalarınızı kontrol altına alamazsanız giderek açılırsınız. Daha sonra ödemelerinizde ise zorlanabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 16-22 Mart 2020 Nuray Sayarı

Mart ayı burç yorumları 2020 Nuray Sayarı

NURAY SAYARI KİMDİR?

Astrolog Nuray Sayarı 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da ailesinin en büyük kız çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Kahireli olan Nuray Sayarı henüz 40 günlükken zatürre ile birlikte havale geçirip öldü sanılarak morga kaldırılmış, sonradan ölmediği anlaşılmıştır. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi vardır.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Sayarı, Kahire’de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan’a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başlayan Nuray Sayarı’ın anneannesi de çok eski bir Astrolog.

Astroloji ve tarot bilimi ile ayarı, günlük, aylık burç yorumları da yapmakta, düşünce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmaktadır.

Kendi hayatında yaşadığı başarıların, pozitif düşünce gücüne bağlı olduğuna inanan Nuray Sayarı, Astrolojinin bilimsel, felsefi ve sezgisel boyutlarını inceleyerek, kişinin kendisini ve diğer insanları anlamak için astrolojiyi psikolojik bir araç olarak nasıl kullanacağını açıklamaktadır. İnsanların haritasındaki kimiz, neyiz, nasıl bir hayat yaşayabiliriz, sorularını, nasıl ve ne zaman çözebileceği konusunda yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda düşünce gücüyle ilgilenen ve her bireyin özelliği olan düşünce değiştirme konusunda belli seanslar yaparak bireylere yardımcı olmaktadır. Sayarı, insan hayatında çok önemli olan pozitif düşünce gücünü kullanmayı da öğretiyor.

Nuray Sayarı, 2015 yılında Manisa‘nın Soma ilçesine 16 derslikli bir ilkokul yaptırıp hizmete soktu.

Nuray Sayarı, ismi açıklanmayan bir iş adamı ile 1989 yılında evlendi. Sayarı'nın bu evlilikten iki oğlu vardır.

Nuray Sayarı Kitapları Nelerdir?

Rastlantı Yoktur Neden Vardır

Parçalanan Ruhlar

Astroloji ve Burçlar 2012

Fedakarlık İçindeki Gücün Sırrını Keşfet

İçindeki Gücün Sırrını Keşfet

2013 Astroloji ve Burçlar

2013 Astroloji ve Burçlar Ajandası

2012 Astroloji ve Burçlar Ajandası

Aşk Kuantumu

Dilek Kartları

Beyaz Mucizeler

Astroloji & Burçlar 2015

2015 – Astroloji ve Burçlar Ajandası

Astroloji Burçlar 2016