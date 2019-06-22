Nuray Sayarı 22 Haziran burç yorumları, 22 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları, siz astro severlerin gün boyunca dikkat etmeniz gereken olayları, gökyüzündeki değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

NURAY SAYARI 21 HAZİRAN BURÇ YORUMLARI | 22 HAZİRAN CUMARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Balık 21 Haziran Cuma günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 21 Haziran günü dikkat etmeniz gerekenler...

Koç Burcu Günlük Burç Yorumu 22 Haziran 2019 Cumartesi

Uzun zamandır işleriniz ve sosyal sorumluluk projeleriniz ile çok meşgulsünüz. Mola vermenin ve kendiniz için bir şeyler yapmanın vakti geldi. Bugün sağlığınıza ve zindeliğinize, normalden fazla bir şekilde dikkat edebilirsiniz.

Stres başınıza dert olmadan önce, önüne geçmek için yollar arayın. Önleminizi almadığınız takdirde baş etmenin daha güç olduğu durumlar yaşayabilirsiniz.

Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu 22 Haziran 2019 Cumartesi

Bugün kargaşalardan ve tartışmalardan kurtulacağınız bir gün olabilir. Huzursuzluk size iyi gelmiyor. Böyle ortamlardan kendinizi uzak tutun. Bugün aynı zamanda sevdiğiniz birinin suçunu örtbas edebilirsiniz.

Öğleden sonra hiç beklemediğiniz olaylar gelişebilir. Güven duygunuz sarsılabilir. Kendinize dönmenizi ve etrafla çok ilgilenmemenizi tavsiye ederiz. Zayıf yönlerinizi güçlendirmek için girişimler de bulunabilirsiniz.

İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu 22 Haziran 2019 Cumartesi

Bugün biraz asabi olabilirsiniz! Finans durumunuz ile ilgili beklenmedik sıkıntılar oluşabilir. Bu da önce, sizi endişelendirir sonra ise endişenin yerini sinir alabilir.

Aslında önemsiz diyebileceğimiz problemlerin ruh halinizi etkilemesine izin vermeyin. Muhtemelen birkaç güne para konusundaki şansınız dönecektir. Size serinkanlı kalmanızı ve güçlü benliğinize geri dönmenizi öneririz.

Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu 22 Haziran 2019 Cumartesi

İnsanlar etrafınızı sarabilir! Çevrenizdeki insanları neşeli halleriniz ile eğlendirebilirsiniz. Herkes mutluluğa aç. İnsanın ruh halini, pozitif enerji yayılarak yükseltirken, negatif enerji yayılarak indirir.

Bugün aynı zamanda öğrenciler için güzel bir gün olacaktır. Beklemede kalan işlerine odaklanabilirler. Genel anlamda güzel bir gün için gözlerini açmanın zamanı geldi.

Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu 22 Haziran 2019 Cumartesi

Bugün kendinizi korumak için kalkan ile gezmek zorunda kalabilirsiniz. Hatta bir zırh takımı hiç fena olmaz! Beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz. Aynı ortamda bile bulunmak istemediğiniz insanlar, burnunuzun dibinde bitebilir.

Onları sakinliğiniz ile alt etmeye çalışın, her zaman işe yarar. Akşam, günün tüm stresini atmaya yardımcı olacak, hoş bir sürpriz sizi bekliyor olacaktır.

Başak Burcu Günlük Burç Yorumu 22 Haziran 2019 Cumartesi

Sağlık meseleleri konusunda umursamazlık yapmayın! Bugün herhangi bir sıkıntı hissederseniz, uzmana danışmanızı öneririz. Önlem her zaman tedaviden kolaydır.

Bugün ayrıca çok yalın bir halde olabilirsiniz. Daha sakin daha doğal bir gün istiyorsunuz. Ancak gece böyle devam etmeyecektir! Eğlence dolu bir etkinlikte yer almanızı tavsiye ederiz. Deşarj olmanıza iyi gelecektir.

Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu 22 Haziran 2019 Cumartesi

Prestijiniz ve sosyal statünüz istediğiniz seyirde ilerliyor. Yenilikçi fikirleriniz, çalışma alanınızda yükselmenize yardımcı olacaktır.

Bugün rafa kaldırdığınız, sonraya bıraktığınız, tüm projelerin gün yüzüne çıkma zamanı geldi. Başarı ve mutluluk dolu bir gün sizi bekliyor olacaktır.

Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu 22 Haziran 2019 Cumartesi

İş alanında, yeni ürününüzün piyasaya sürülmesi ile rakipleriniz şoka uğrayabilir. Bu yeni girişiminizin her alanda yankılar uyandıracaktır. Başarı başarıyı, para da parayı çeker! Bu nimetlerden muhtemelen uzun süre faydalanabileceksiniz.

Hiçbir engelle karşılaşmama ihtimaliniz yüksek. Bunun sebebi detaylı çalışmalarınız olacaktır. İlmek ilmek işlediğiniz bu projeniz, daha çok yüzünüzü güldürecektir. Bugün planlamanız gereken tek şey, lansman çalışmaları olacaktır.

Yay Burcu Günlük Burç Yorumu 22 Haziran 2019 Cumartesi

İçinizdeki bilge bugün size önderlik edecektir. Bugün herkese tavsiyelerde bulunan ve iyilik yaymaya çalışan bir ruh haline büründünüz. Sizin doğrularınız çerçevesinde, etrafınızdakilere tavsiyelerde bulunabilirsiniz.

Genel modunuz, sevgi mesajı yaymak olacaktır. Huzur, sadece sizin değil sizinle beraber olanların da etrafını saracaktır. Size tavsiyemiz, bugünü kendinize milat kabul etmeniz olacaktır. Artık misyonunuz: Sevginin yayılması için çabalamak!

Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu 22 Haziran 2019 Cumartesi

Bugün olağanüstü vizyonunuz ve sağlam istihbaratınız ile kariyerlerine dokunacağınız insanlar olabilir. Esprili ve zekice yaklaşımlarınız, çevrenizdekiler tarafından fark ediliyor. Sizden yardım eli isteyen insanları geri çevirmeyecek ve onları hedeflerine bir adım daha yaklaştıracaksınız.

İş yerinde başınızın üzerine kara bulutlar geldiğinde, şimşekler çakmadan nasıl problemi çözeceğinizi en iyi siz biliyorsunuz. İnsanlara bu tecrübelerinizi aktarsanız bile yeter!

Kova Burcu Günlük Burç Yorumu 22 Haziran 2019 Cumartesi

İletişim becerileriniz bugün üst limitlerde geziyor! Saygınlığınızın artmasında, sadece çalışmalarınız değil iletişim gücünüzde önemli bir yer alır. Bugün bu kabiliyetinizden, çok önemli bir toplantı için faydalanabilirsiniz.

İnsanlar ile aynı fikirde değilken bile üslubunuzu koruyabilir ve etkili bir dil kullanabilirsiniz. İkna yeteneğiniz, müdürleriniz tarafından takdir görecektir.

Balık Burcu Günlük Burç Yorumu 22 Haziran 2019 Cumartesi

Bugün manevi arayışlar içine girebilirsiniz. Kendinizi dini öneme sahip yerleri ziyaret ederken bulabilirsiniz. İyilik yapmak ve insanları mutlu etmek, başka hiçbir şeye benzemez. Siz de bugün, yardımlaşma girişimlerinde bulunabilirsiniz.

Komşularınıza yardım etmek, attığınız ilk adım olabilir. Günün sonunda, ancak bu şekilde manevi boşluğu doldurduğunuzu fark etmeniz muhtemeldir.