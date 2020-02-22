 Günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Nuray Sayarı | 22 Şubat Cumartesi burç yorumları

Günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Nuray Sayarı, 22 Şubat 2020 Cumartesi değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI | 22 ŞUBAT CUMARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 22 Şubat Cumartesi günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 22 Şubat 2020 Cumartesi günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Koç;

Başkalarının ihtiyaçlarına öncelik verdiğinizden, bugün takım ruhu içinde olduğunuz açıkça ortada. İş arkadaşlarınız da bunu fark edecek. Bu şekilde devam ederseniz çevrenizde itici güç olarak tanınacaksınız. Ailenizi de ihmal etmeyin; şimdi ihtilafları çözmenin tam zamanı. Çözüme giden yolu açmak sizin için kolay olacak. Aile bağlantılarınız sağlığınız açısından da faydalı olabilir, çünkü kendinizi iyi hissetmediğiniz zamanlarda ailenin verdiği güven ve geleneksel tedaviler hem çok işe yarayacak, hem hoşunuza gidecektir.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Boğa;

Bugün nihayet kendinizi iyi hissedeceksiniz. Davranışlarınız sayesinde başkaları da bunun farkına varacak. İşyerinde arkadaşlarınız danışmak için size gelecek. Özel hayatınızda da durum farklı değil. Ancak aldıklarınızla verdikleriniz arasında denge olmasına özen gösterin, çünkü ancak bu sayede arkadaşlıklarınızdan siz de fayda görebileceksiniz. Bu dengeyi tutturabilmek için biraz kendinize dönük olmalısınız. Meditasyon faydalı olabilir.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili İkizler;

Şu anda her zamankinden daha fazla sorunla karşı karşıyasınız. Ama kendinizi bu kadar bunaltmayın. Her sorunu tek tek ele alırsanız, durumunuz iyiye gidecek ve yine olayların akışını kendiniz kontrol etmeye başlayabileceksiniz. Ancak hemen harekete geçmeniz şart, yoksa sorunlar daha da artabilir. Başkalarından yardım teklifi gelirse çekinmeden kabul edin.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yengeç;

Bugün herkesle iyi anlaşıyorsunuz, sizinle ilgileniyorlar ve siz de karşılığında onlara yardım ve destek vermeye hazırsınız. Alma ve verme arasındaki hoş dengeye ulaşılmış ve herkes hedeflerine varmaya çok daha yakın. Bu durum sonsuza dek sürmeyecek. Biraz mola alın, kendiniz hakkında dikkatle düşünün ve işlerin şimdiki kadar iyi yürümeyebileceği zamanlar için hazırlık yapın.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Aslan;

Sabrınızı zorlayacak durumlarla karşılaşacaksınız. Kendi kapasitenizden şüphe etmemeniz önem taşıyor. Koşullarınızı değiştirmek için gereken güce sahipsiniz. İşyerinde güçlüklerle karşılaşırsanız, kontrolünüzü kaybetmemeye çalışın ve sorunları çözmenin en iyi yolunu arayın. Engeller, ders alabilmemiz için karşımıza çıkarlar. Bu zamanı olumlu bir şekilde kullanın ve gereken becerilerinizi iyileştirin.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Başak;

Bugün başkalarına açık davranmak isteyeceğiniz bir ruh hali içinde değilsiniz. Belki de yakın geçmişte bazı başarısızlıkları kabul etmek zorunda kaldınız ve bu da çevrenizdekilere olan güveninizi sarstı. Durumun asıl nedenini bulmak için kendinize zaman tanıyın. Sağlığınız konusunda birtakım kısıtlamalara gitmenizde fayda var. Bedeninizin acilen dinlenmeye ihtiyacı var. Uzun bir maraton koşusu yerine, kısa bir gezinti yürüyüşüne çıkın.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Terazi;

Fikirleriniz veya iş hayatınız bir şekilde sınavdan geçirilecek. Sınav iyi gitmezse suçu başka birisinin üzerine atmaya çalışabilirsiniz. Oysa bunun yerine uyanık ve sabırlı davranırsanız, bu zor zamanı sadece kalıcı bir hasara uğramadan atlatmakla kalmayıp, olaylardan kendinize ders bile çıkarabilirsiniz.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Akrep;

Ruhsal ve bedensel açıdan kendinizi daha güçlü hissediyorsunuz. Şimdiye dek hep ertelemiş olduğunuz o zor kararları almak için en uygun zamandasınız. Kendinize bir gün ayırın ve meseleyi tüm artıları ve eksileriyle, son bir kez iyice tartın. Takıldığınız son ayrıntıları da netleştirdikten sonra, kararınızı verin. Verdiğiniz kararın arkasında durun ve bir daha da sorgulamayın. Kararınız doğru olacak.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Yay;

Birçok şey istediğiniz gibi gitmiyor. Nereye baksanız önünüzde engeller görüyorsunuz. Ters gibi görünen bu durumları sakin bir tavırla, meydan okunacak bir oyun gibi kabul ederek halletmeye çalışın. Bir şey sizin dilediğiniz gibi gerçekleşmese de, sonunda hiç beklenmedik faydalarını görebilirsiniz. Yolunuza konulan her engel, yolculuğu daha da ilginç kılar.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Oğlak;

Ne zamandır aradığınız iç huzuruna sonunda kavuştunuz. İçinizdeki bu kuvvet dışınıza da yansıyarak, sağlam ve güvenilir bir insan izleniminizi artırıyor. Bundan etkilenen iş veya özel hayatınızdan kişiler, sizden yardım isteyecek. Yardım edebileceğiniz yerlerde edin, ama kendi hedefleriniz için çalışmaya devam etmeyi de unutmayın.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Kova;

İster yeni ister eski olsun, her türlü kişisel ilişki için umut vadeden bir dönemdesiniz. Çevrenizdeki kişilerle görüşmelerinizin, kendi fikirlerinizi zenginleştirdiğini ve esin kaynağı olduğunu göreceksiniz. Yine de, sadece bu bağlantılarınızın size faydalarını düşünmekle kalmayıp, duygusal düzeyde de ilişki kurun. Aksi takdirde bu bağlantıların faydası da, uyumu da fazla uzun sürmeyecek.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 22 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ

Sevgili Balık;

Son dönemde vaktinizi sürekli hayaller kurmakla geçirdiyseniz, silkinip uyanmanızın ve bu projelere gerçekten başlamanızın zamanı geldi. Planlarınızın makul ve sağlam temellere dayanıp dayanmadığını sadece gerçek hayatta görebilirsiniz. Ama gerçekdışı hayallere kapılmaya devam ederseniz, önemli bir fırsatı elden kaçıracak ve değerli enerjinizi de boşa harcamış olacaksınız.

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

17 - 23 Şubat 2020 Nuray Sayarı haftalık burç yorumları

NURAY SAYARI KİMDİR?

Astrolog Nuray Sayarı 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da ailesinin en büyük kız çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Kahireli olan Nuray Sayarı henüz 40 günlükken zatürre ile birlikte havale geçirip öldü sanılarak morga kaldırılmış, sonradan ölmediği anlaşılmıştır. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi vardır.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Sayarı, Kahire’de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan’a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başlayan Nuray Sayarı’ın anneannesi de çok eski bir Astrolog.

Astroloji ve tarot bilimi ile ayarı, günlük, aylık burç yorumları da yapmakta, düşünce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmaktadır.

Kendi hayatında yaşadığı başarıların, pozitif düşünce gücüne bağlı olduğuna inanan Nuray Sayarı, Astrolojinin bilimsel, felsefi ve sezgisel boyutlarını inceleyerek, kişinin kendisini ve diğer insanları anlamak için astrolojiyi psikolojik bir araç olarak nasıl kullanacağını açıklamaktadır. İnsanların haritasındaki kimiz, neyiz, nasıl bir hayat yaşayabiliriz, sorularını, nasıl ve ne zaman çözebileceği konusunda yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda düşünce gücüyle ilgilenen ve her bireyin özelliği olan düşünce değiştirme konusunda belli seanslar yaparak bireylere yardımcı olmaktadır. Sayarı, insan hayatında çok önemli olan pozitif düşünce gücünü kullanmayı da öğretiyor.

Nuray Sayarı, 2015 yılında Manisa‘nın Soma ilçesine 16 derslikli bir ilkokul yaptırıp hizmete soktu.

Nuray Sayarı, ismi açıklanmayan bir iş adamı ile 1989 yılında evlendi. Sayarı'nın bu evlilikten iki oğlu vardır.

Nuray Sayarı Kitapları Nelerdir?