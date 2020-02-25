Günlük burç yorumları 25 Şubat 2020 Nuray Sayarı, 25 Şubat 2020 Salı değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 25 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI | 25 ŞUBAT SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 25 Şubat Salı günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 25 Şubat 2020 Salı günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 25 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Koç;

Çok zor günleri geride bırakmış olabilirsiniz. Geçmişte içerisinde bulunduğunuz depreseif ruh hali sizi oldukça kırmış ve yıpratmış olabilir. Fakat bugünden itibaren daha huzurlu ve daha sakin bir döneme adım atacaksınız. Bu durum sizi daha iyi hissettirecektir. Bugün çalışma hayatınızda çok kararlı olmanız gereken bir gün.

Kararsızlıklarınız nedeniyle işler karaşabilir ve siz bu durumu çözemez hale gelebilirsiniz. Bu nedenle hızlı düşünüp hızlı karar vermelisiniz. Tehditleri göz önünde bulundurmayı unutmamalısınız. Aşk hayatınız ise ruh haliniz nedeniyle şu sıralar biraz durgun olsa da artık daha hareketli bir hale gelecek. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 25 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Boğa;

Düşmanlarınızı korkutacak bir azme ve çalışkanlığa sahipsiz. Bu özelliğinizle dostlarınız için bulunmaz bir nimetsiniz. Partneriniz durağan giden ilişkinize sürprizler hazırlayarak heyecan katmaya çalıyor. Bu aralar gündeminizde eğitimler var.

Maddi konularda harcamalarınıza dikkat edin. Aksi takdirde bu açılmanın sonu kötü bitebilir. Planlı harcamalar yapmalısınız. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 25 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili İkizler;

Bir süredir kafanıza takılan aşk konularının size ait değil size yüklenen duygular olduğunu fark ederseniz onları aklınızdan silin. Bu şekilde sahip olduğunuz yada olmak istediğiniz ikili ilişki dinamiklerine kavuşacaksınız… : Aile büyüklerinin sözler sizi sıkıştırıyor olabilir. Biraz yalnız kalmanız ve çevrenizde sizi düşüncelerinizden uzaklaştıracak bir zaman açmanız gerekli. Ailevi sorunlarınızdan uzaklaşmak ve kafanızı dinlemek için ihtiyacınız olan zamanı kendinize tanımanız ailevi sorunlarınızın çözümü için size yardımcı olacak. Belki göremediklerinizi daha rahat görecek ve çok daha serin bir kalple sorunlarınızı çözebileceksiniz…

Bu dönemde sağlığınız iyi olabilir ama çevrenizde duyacağınız olumsuzlukları kendinizde endişe yapmak için kullanmayın. Unutmayın bir çok hastalık ruh halimizin durumuna göre belirir. Kendiniz için endişelenmek yerine daha sağlık sorunları yaşamamanız için yapmanız gerekenlere yönelin…Size ait olmayan duyguları taşımaktan vazgeçmelisiniz. Genel anlamda sizin yaşamınızın tüm alanlarındaki aksilikler bu sebeplerden meydana geliyor. Lütfen bundan sonraki yaşamınızı kendinizi yaşayarak geçirmeye gayret edin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 25 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Yengeç;

Karşınızdaki kimsenin ya da kimselerin fazla üzerine düşmeniz sizin hakkınızda olumsuz düşünülmesine sebep oluyor. Eğer siz bir bayan yengeçseniz birlikte olduğunuz kişiye karşı haksız davranışlar içinde olabilirsiniz. Bunu kontrol altında tutamazsanız sert tepkiler görebilirsiniz. Karşınızdaki kimsenin de kendisine ait özel durumları olabileceğini kabul etmeniz gerekiyor.

Özellikle onun arkadaşlarıyla birlikte olma isteğine bu sıralarda karşı çıkmamalısınız. Siz bir erkekseniz, bugün sevdiğiniz ya da inandığınız birisi tarafından kırılabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 25 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Aslan;

Bu sıralar duygusal olarak bir rahatlama bir dinginlik söz konusu, çözümlenmeyen bazı meselelerinizin üstesinden gelmeyi başardınız ve bu sizi oldukça rahatlattı. İş yaşamınız da ise yaptıklarınızın karşılığın olumlu şekilde alacak ve işnize olan motivasyonunuz artacak.

Bu günlerde maddi olarak da şanslısınız, beklediğiniz para umduğunuz gibi geliyor. Partneriniz size hoş bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 25 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Başak;

Güneş, Merkür ile birleşiyor ve her türlü yanlış anlaşılmayı ortaya çıkarıp daha belirgin hale getiriyor. Sevdiğiniz kişiyle aranızdaki sorunları daha kolay çözebilirsiniz.

Partnerinizle aranızda tartışmaya sebep olan konularda direk tartışmak yerine ona kendinizi açıklamaya çalışın. Örneğin ev işlerine yardımcı olmadığı için partnerinize sinirlenip kavga etmek ya da ev işlerinin paylaşılmasının neden önemli olduğunu ve sizin için ne anlam ifade ettiğini açıklamak tamamen hoşgörü yeteneğinizle ve kişisel tercihinizle alakalı bir durum. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 25 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Terazi;

Haftanın ikinci gününde, yaşamsal konularda kendinize koymuş olduğunuz hedefleri yeniden gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Şimdiye kadar yapmış veya yapmamış olduğunuz her ne varsa gözden geçirmek isteyebileceğiniz bir güne giriyorsunuz. Dostunuz olan kişilerle duygu ve düşüncelerinizi paylaşabileceğiniz bugün içerisinde yeni kararlar alma ihtimaliniz bulunuyor. Sizin için gerekli olanları yapmaktan kaçınmayacaksınız.

Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda birlikte olduğunuz kişiyi yoktan yere eleştirme ihtimaliniz var. Detaylara çok fazla takılı kalıyorsunuz ve bu da mutsuzluluk önüne set koyduğunuz anlamına gelmekte. Dengeli olmanız gereken bugün içerisinde aksine davranışlar ortaya koyarsanız her şeyin daha da karmaşık olmasına neden olabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 25 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Akrep;

Burcunuzdan geçen Ay sizi daha canlı ve daha girişken hale getirebilir.Kişisel alanda kendinizi yenileme şansı bulabilirsiniz. Yaratıcı konular ve çocuklarla ilgili gelişmeler üzerinde yeni düşünceler edinebilirsiniz.

Gün ortasından sonra maddi konularda kendinize yeni hedefler koyabilirsiniz. Bütçenizi etkileyecek bazı gereksiz harcamalar gündeme gelebilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 25 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Yay;

Uzun ve zorlu bir süreç yaşadın aslında kendinle, kendi farkındalığınla ilgili. Bu noktada yeni eğitimler aldın, yeni bir bakış açısı kazandın. Üzerinde uzun yolculuklarından kalma yorgunluğu şimdi atma zamanı.

Artık daha somut gerçeklerle yüzleşme, alacak-verecek dengeni düzenleme zamanı. Yeni dönemde biraz daha finansal kaynaklarına odaklanma, bütçeni, harcamalarını kontrol etme zamanı. Kredi ve borçlar konusunu ihmal etmemen gereken bir süreç. Borç verirken iki kere düşünmelisin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 25 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Oğlak;

Haftanın ikinci gününde iletişimini geliştirmeye devam ediyorsun. Özellikle yakın çevrendeki insanlarla etkileşim içerisindesin, iletişim kabiliyetini ortaya koyuyorsun.

Anlayışlı tavrının yanı sıra mantıklı ve gerçekçi yorumlarına güvenen insanlar sürekli sana başvurmuş olabilirler. Bu durum kendine güvenini arttırmış olsa da seni bunaltmış, günün geri kalanında ise zihnini dinlendirmek isteyeceksin. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 25 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Kova;

Bugün oldukça duygusal bir gün geçireceksiniz. Ancak bu duygusallık size iyi gelecektir. Özel hayatınızda bazı boşluklar hissetseniz de hayata olumlu baş bakmayı öğrendiğiniz için bu durum fazla canınızı sıkmayacak.

Aşk hayatınızda güçlü duygular içerisinde bulunacaksınız. Bu farklı duyguları yanlış kararlar vererek mahvetmemenizi öneririz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 25 ŞUBAT 2020 SALI

Sevgili Balık;

Bugün üstün zekanızı kullanarak mali meselelerle uğraşabilirsiniz. Tasarruflarınızı çoğaltmaya ve gelirinizi mümkün olan her şekilde artırmaya karar verebilirsiniz. İyi haber, yeni planlarınızı uygulama konusunda zorlanmamanız olacaktır.

Arkadaşlarınızın sizinle mali durumunuz hakkında paylaşmak için bazı hayati öngörüleri olabilir. Herkesi dinleyin ancak bildiğinizi yapın! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI KİMDİR?

Astrolog Nuray Sayarı 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da ailesinin en büyük kız çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Kahireli olan Nuray Sayarı henüz 40 günlükken zatürre ile birlikte havale geçirip öldü sanılarak morga kaldırılmış, sonradan ölmediği anlaşılmıştır. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi vardır.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Sayarı, Kahire’de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan’a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başlayan Nuray Sayarı’ın anneannesi de çok eski bir Astrolog.

Astroloji ve tarot bilimi ile ayarı, günlük, aylık burç yorumları da yapmakta, düşünce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmaktadır.

Kendi hayatında yaşadığı başarıların, pozitif düşünce gücüne bağlı olduğuna inanan Nuray Sayarı, Astrolojinin bilimsel, felsefi ve sezgisel boyutlarını inceleyerek, kişinin kendisini ve diğer insanları anlamak için astrolojiyi psikolojik bir araç olarak nasıl kullanacağını açıklamaktadır. İnsanların haritasındaki kimiz, neyiz, nasıl bir hayat yaşayabiliriz, sorularını, nasıl ve ne zaman çözebileceği konusunda yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda düşünce gücüyle ilgilenen ve her bireyin özelliği olan düşünce değiştirme konusunda belli seanslar yaparak bireylere yardımcı olmaktadır. Sayarı, insan hayatında çok önemli olan pozitif düşünce gücünü kullanmayı da öğretiyor.

Nuray Sayarı, 2015 yılında Manisa‘nın Soma ilçesine 16 derslikli bir ilkokul yaptırıp hizmete soktu.

Nuray Sayarı, ismi açıklanmayan bir iş adamı ile 1989 yılında evlendi. Sayarı'nın bu evlilikten iki oğlu vardır.

Nuray Sayarı Kitapları Nelerdir?

Rastlantı Yoktur Neden Vardır

Parçalanan Ruhlar

Astroloji ve Burçlar 2012

Fedakarlık İçindeki Gücün Sırrını Keşfet

İçindeki Gücün Sırrını Keşfet

2013 Astroloji ve Burçlar

2013 Astroloji ve Burçlar Ajandası

2012 Astroloji ve Burçlar Ajandası

Aşk Kuantumu

Dilek Kartları

Beyaz Mucizeler

Astroloji & Burçlar 2015

2015 – Astroloji ve Burçlar Ajandası

Astroloji Burçlar 2016