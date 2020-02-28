Günlük burç yorumları 28 Şubat 2020 Nuray Sayarı, 28 Şubat 2020 Cuma değişimleri yorumlayarak hizmetinize sunuyoruz. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak,Kova, Balık burçları günlük burç yorumları haberimizde...

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 ŞUBAT 2020 NURAY SAYARI | 28 ŞUBAT CUMA GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Akrep, Başak, Terazi, Yay, Oğlak, Kova, Balık 28 Şubat Cuma günlük burç yorumlarını herkes merakla araştırıyor. İşte gökyüzündeki yıldız hareketlerinden yola çıkarak, 28 Şubat 2020 Cuma günü dikkat etmeniz gerekenler...

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOÇ YORUMLARI 28 ŞUBAT 2020 CUMA

Sevgili Koç;

Bugün sаğlıklı yаşаm konusu gündeme gelebilir ve bir çok diyet çeşitlerini gözden geçirebilirsiniz. Arkаdаşlаrınızlа pаslаşmаnız gereken konulаr söz konusu. Bulunduğunuz ortаmlаrdа аktif çаlışmаlаrınızlа dikkаt çekeceksiniz.

Sаdece kendi fikirlerinizin doğruluğunа inаnıyor ve yаptığınız her şeyin аrkаsındа duruyorsunuz.Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BOĞA YORUMLARI 28 ŞUBAT 2020 CUMA

Sevgili Boğa;

Normalde enerjiniz yüksek olmasına ve sakin olmanıza rağmen bu günlerde iş konusunda aceleci davranıyorsunuz. Aceleciliğiniz size zarar verebilir. Bu konuda daha dikkatli davranmalısınız.

Özel hayatınıza zarar verebilecek olan dedikodular bu aralar gündemde. Bu konulardan kendinizi uzak tutmaya çalışın ve bu dedikodulara kulağınızı tıklayın. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ İKİZLER YORUMLARI 28 ŞUBAT 2020 CUMA

Sevgili İkizler;

İlişkiniz de bu sıralar biraz problemler gözüküyor, partneriniz geçmişiyle ilgili halen içinden çıkamadığı duygusal konularda sizden bira sağ duyu bekliyor sizin de yapabileceğiniz en akıllıca davranış ona biraz zaman tanımanız.

Maddi birikimleriniz uzun vadede sizin için bir çözüm değil ancak kısa vadede hayatınızı kurtarıyor. Yakın çevrenizin bazı tavsiyelerine uymakta fayda var özellikle de ailenizinkine. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YENGEÇ YORUMLARI 28 ŞUBAT 2020 CUMA

Sevgili Yengeç;

Bugün, güne enerjik ve sağlıklı giriş yapacaksınız. Özellikle de yaşamsal konularda kendinizden emin davranışlarınızla dikkat çekebilirsiniz. Kendinize duyduğunuz güven, adım atma noktasında sorun ve sıkıntı yaşamayacağınız anlamına gelmekte. Dış dünyaya göstermiş olduğunuz yüzünüz ile aldığınız kararların birbiri ile uyum gösterme ihtimali var. Günün tamamında mutlu ve huzurlu hissedebilirsiniz.

Aşk ve ilişki hayatınızda bugün, herhangi bir adım atmadan önce birlikteliğinize gereken önemi vermelisiniz. İlişkinizi geri planda tuttuğunuz sürece huzur ve mutluluk açısından engellemeler yaşanabilir. Akşam saatlerinde pozitif etkiler alacaksınız ve bundan da bir şekilde yarar sağlamalısınız. Aksi halde huzursuzluklar yaşanabilir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ ASLAN YORUMLARI 28 ŞUBAT 2020 CUMA

Sevgili Aslan;

Haftanın son iş gününde, iş hayatın adeta seni alıkoyuyor. Hareketli ve hızlı birkaç gün geçirmiş olmandan dolayı kariyerine gereken zamanı ayıramamış olabilirsin. Şimdilerde ise hedef odaklı ilerlerken daha sağlamcı davranıyor; planlarını temele oturtuyorsun.

Bu sakinliğine rağmen insanlardan kaynaklı ufak tefek sorunlar yaşayabilirsin. Sen tavrını devam ettir kontrolü elden bırakma! Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BAŞAK YORUMLARI 28 ŞUBAT 2020 CUMA

Sevgili Başak;

İş yaşamınızda çalışmalarınıza istikararlı bir şekilde devam edebileceğiniz bir gündesiniz. Son derece enerjiksiniz ve enerjinizi olumlu olarak kullanabileceksiniz. Düşüncelerinizi istediğiniz noktaya odaklamayı başarıyorsunuz ve bu iş yaşamınızda size küçük başarılar kazandırabilir.

Size yakın biriye görüş alışverişinde bulunabilir ve yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Karşınıza fırsatlar çıkacaktır ve bugün girişimde bulunmak için uygun bir gündesiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ TERAZİ YORUMLARI 28 ŞUBAT 2020 CUMA

Sevgili Terazi;

Ay sabah saatleri itibariyle Koç burcundaki seyahatini sonlandırıp, Boğa burcunda hareket etmeye başlıyor. Borçlar ve ortaklaşa gelirlerle ilgili konular önümüzdeki bir kaç gün gündeminizi meşgul edecektir.

Sabah saatlerinde Ay'ın Uranüs ile gerçekleştireceği kavuşum eşinizin finansal durumuyla ilgili sürpriz gelişmelere işaret ediyor. Ay ile Merkür arasındaki destekleyici etkileşimi sağlık kontrollerinden geçerek veya yakınlarınızla problemlerinizi paylaşarak değerlendirebilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ AKREP YORUMLARI 28 ŞUBAT 2020 CUMA

Sevgili Akrep;

Patronunuz, yöneticiniz veya sizden daha tecrübeli kişilerin tavsiyelerine, nasihatlerine biraz daha fazla kulak asmak iyi olabilir. Öğrenebileceğiniz her şey konusunda daha açık olmalısınız. Bu, size duydukları saygıyı da artıracaktır.

Eğer hayatınızı mahvetmek istiyorsanız, bunun en kolay yolu negatif olmaktan geçiyor. Aynı şey iş hayatı için de geçerli. İş hayatı ister istemez hepimiz için zorlayıcı deneyimler getiriyor. Negatif bir bakış açısına sahip olduğunuzda ise bu deneyimler karşısında potansiyelinizi ortaya koymak zorlaşıyor ve hedefi olan, umutlu, tatmin edici bir iş hayatından gittikçe uzaklaşıyorsunuz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere.

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ YAY YORUMLARI 28 ŞUBAT 2020 CUMA

Sevgili Yay;

Bugün, kendinizi oldukça keyifsiz hissedeceksiniz. Oldukça yoğun bir dönem geçirdiniz. Bu yoğun dönemin yorgunluğunu hala üzerinizden atabilmiş değilsiniz. Bu yorgunluğu ve keyifsizliği yakınlarınızı da yansıtacaksınız.

Onların da kendine göre sorumlulukları ve sorunları olduğu için size yeteri kadar ilgi gösteremeyecekler. Dinlenmeye ve eski neşenize kavuşmaya bakın. Böylece herşey yoluna girecektir. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ OĞLAK YORUMLARI 28 ŞUBAT 2020 CUMA

Sevgili Oğlak;

Duygusal anlamda aksilikler veya problemler planlarınızı uygulamanızı engellememeli. Konuşarak değil, eyleme geçerek ilerlemeniz durumunda işinize karışılması daha zor olacaktır. Aksi takdirde ise, işlerinize müdahale olabilir. İşlerinize sahip çıkmalı ve kendi bildiğiniz şekilde ilerlemelisiniz. Tüm burçları aynı şekilde ilgilendiren ve mutlaka okunması gereken gün geneli: Mental açıdan hareketli ve kafaların iyi ve özgün çalıştığı günlerdeyiz. Düşüncelerimizi özgür şekilde kullanabilir, olaylara farklı açılardan yaklaşabiliriz veya farklı fikirlerimizle dikkat çekebiliriz.

Ancak, öğle üzeri saatlerine kadar, Ay boşlukta olduğu için, kısmen de olsa, hiçbirşey net olmayabilir, ne yapacağımıza karar veremeyebiliriz veya genel bir halsizlik durumu söz konusu olabilir. Gerçekçi olmakta zorlanabiliriz. 14.00 Sonrası ise, ne istediğimizi biliyoruz, kendimizi daha rahat ifade ediyoruz, karşımızdaki kişilere anlayışla yaklaşmak istiyoruz, sezgilerimize güvenebileceğimiz, karşılıklı anlayış prensibine göre hareket etmeye çalışmamız ve birbirimize şefkatle yaklaşmamız gereken bir gündeyiz. Günlük burcunuzu okurken, yükselen burcunuzun günlük yorumunu öncelikle okumalısınız. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın… Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere..

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ KOVA YORUMLARI 28 ŞUBAT 2020 CUMA

Sevgili Kova;

Özgürlüklerine düşkün ve sınırsız hayal güçleri ile dikkat çeken kova burcunu bu hafta duygusallık karşılıyor. Hafta başında gelen duygusal karmaşıklık sizi tehlike içine sokabilir, dikkat etmelisiniz. Öte yandan son günlerde kendi içinize dönüyor olmanız karşı taraf da yıkımlara sebep olabilir. Kendi düşünce ve duygularınıza verdiğiniz önemi karşı tarafa da vermenizde fayda var.

Bugün kovalar için aşk günü olabilir. Yalnız kovalar için yeni bir aşka yelken açmak an meselesi. Bir ilişkisi olan kovalar içinse ilişkinizle ilgili yeni ve sağlam adımlar atabilir, daha da kenetlenme yaşabilirsiniz. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI GÜNLÜK BURÇ BALIK YORUMLARI 28 ŞUBAT 2020 CUMA

Sevgili Balık;

Hafta sonundan bu yana gelinceye dek oldukça keyiflisiniz. Devam eden olumlu koşullar sizi grup çalışmalarında etkili olmaya itebilir. Başkaları adına çok şey yapabilirsiniz. Sosyal alanda kendinizi geliştirebilir ve yeni imkanlar bulabilirsiniz.

İşinizle bağlantılı konularda size yeni sorumluluklar getiriyor. Önceliklerinizi değiştirebilirsiniz. İleriye dönük olarak aldığınız somut planlar bu dönem daha da ilerlemenizi sağlayacak. Yarın yeni burç yorumlarıyla görüşmek üzere...

Haftalık burç yorumları 24 Şubat - 1 Mart Şubat 2020 Nuray Sayarı

Şubat ayı burç yorumları 2020 | Nuray Sayarı Şubat ayı aylık burç yorumları

Merkür Retrosu tarihleri 2020 ne zaman? Etkileri nelerdir? Merkür Retrosu nedir?

NURAY SAYARI KİMDİR?

Astrolog Nuray Sayarı 31 Ocak 1971 tarihinde İstanbul’da ailesinin en büyük kız çocuğu olarak doğmuştur. Annesi Kahireli olan Nuray Sayarı henüz 40 günlükken zatürre ile birlikte havale geçirip öldü sanılarak morga kaldırılmış, sonradan ölmediği anlaşılmıştır. Hakan Uman adında bir erkek kardeşi vardır.

İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul’da tamamladı. Nuray Sayarı çok zorlu ve fakir geçen bir çocukluk yaşamı oldu. Sayarı, Kahire’de Astroloji eğitimi aldı. Hindistan’a gitti orada çeşitli teknikleri öğrendi. 1991 yılında Astrologluk yapmaya başlayan Nuray Sayarı’ın anneannesi de çok eski bir Astrolog.

Astroloji ve tarot bilimi ile ayarı, günlük, aylık burç yorumları da yapmakta, düşünce gücünün insan hayatındaki önemine ve evrendeki her maddenin bir enerji taşıdığına inanmaktadır.

Kendi hayatında yaşadığı başarıların, pozitif düşünce gücüne bağlı olduğuna inanan Nuray Sayarı, Astrolojinin bilimsel, felsefi ve sezgisel boyutlarını inceleyerek, kişinin kendisini ve diğer insanları anlamak için astrolojiyi psikolojik bir araç olarak nasıl kullanacağını açıklamaktadır. İnsanların haritasındaki kimiz, neyiz, nasıl bir hayat yaşayabiliriz, sorularını, nasıl ve ne zaman çözebileceği konusunda yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda düşünce gücüyle ilgilenen ve her bireyin özelliği olan düşünce değiştirme konusunda belli seanslar yaparak bireylere yardımcı olmaktadır. Sayarı, insan hayatında çok önemli olan pozitif düşünce gücünü kullanmayı da öğretiyor.

Nuray Sayarı, 2015 yılında Manisa‘nın Soma ilçesine 16 derslikli bir ilkokul yaptırıp hizmete soktu.

Nuray Sayarı, ismi açıklanmayan bir iş adamı ile 1989 yılında evlendi. Sayarı'nın bu evlilikten iki oğlu vardır.

Nuray Sayarı Kitapları Nelerdir?

Rastlantı Yoktur Neden Vardır

Parçalanan Ruhlar

Astroloji ve Burçlar 2012

Fedakarlık İçindeki Gücün Sırrını Keşfet

İçindeki Gücün Sırrını Keşfet

2013 Astroloji ve Burçlar

2013 Astroloji ve Burçlar Ajandası

2012 Astroloji ve Burçlar Ajandası

Aşk Kuantumu

Dilek Kartları

Beyaz Mucizeler

Astroloji & Burçlar 2015

2015 – Astroloji ve Burçlar Ajandası

Astroloji Burçlar 2016